Тюменцы останутся без бесплатных телепередач и радио до 28 сентября

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
«В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тюмени 20 сентября с 8 до 12 часов прекратит вещание радиостанция «Комсомольская правда». В Нижней Тавде 28 сентября отключат вещание телеканала РТРС 1 и 2.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 16 по 23 января проводилась профилактика работы на станциях РТРС в районах Тюменской области.