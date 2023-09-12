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ТВ

Тюменцы останутся без бесплатных телепередач и радио до 28 сентября

12 сентября 2023, 11:21
Фото: 1MI
ТВ
Тюменцы временно останутся без бесплатных ТВ-каналов. По данным информцентра правительства региона, с 14 по 28 сентября планируются перерывы в вещании.
«В Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 сентября. На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тюмени 20 сентября с 8 до 12 часов прекратит вещание радиостанция «Комсомольская правда». В Нижней Тавде 28 сентября отключат вещание телеканала РТРС 1 и 2.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 16 по 23 января проводилась профилактика работы на станциях РТРС в районах Тюменской области.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Телевещание
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