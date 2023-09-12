Тюменцы могут встать в очередь на льготное жилье дистанционно

Граждане из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств; нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территориях других государств; инвалидов первой и второй групп; реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий и членов их семей; работающих в организациях бюджетной сферы могут подать заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма, на портале Госуслуг.