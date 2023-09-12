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Posted 12 сентября, 12:23

Published 12 сентября, 12:23

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Тюменцы могут встать в очередь на льготное жилье дистанционно

Тюменцы могут встать в очередь на льготное жилье дистанционно

12 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Теперь у жителей Тюменской области льготных категорий есть возможность встать в очередь на жилье в дистанционном формате — через портал госуслуг. О процедуре подаче заявления онлайн рассказали в региональном ГУС.

Граждане из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и участников боевых действий на территориях других государств; нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территориях других государств; инвалидов первой и второй групп; реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий и членов их семей; работающих в организациях бюджетной сферы могут подать заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма, на портале Госуслуг.

Граждане льготных категорий, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма и получившие от органа учета уведомление о предоставлении документов для принятия решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Тюменской области, могут подать заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, заполнив соответствующую форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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