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Published Сегодня, 09:38

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Тюменцам готовы предложить iPhone 15 по «космической» цене

Тюменцам готовы предложить iPhone 15 по «космической» цене

12 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
Представители специализированных магазинов опасаются, что из-за высоких цен на телефоны спрос на них упадет. 12 августа пройдет презентация, в рамках которой будут представлены модели телефонов. После нее можно уже говорить о цене и спросе.

На полках тюменских магазинов появится новая модель iPhone, стоимость которой превысит порог в 200 тысяч рублей. Информацию разместило издание URA.RU.

— Пока предзаказы не принимаются, потому что еще не было презентации. 15 модель iPhone Pro с минимальным объемом памяти будет стоить от 204 тысяч рублей. iPhone Pro Max — от 214 тысяч рублей, — рассказали сотрудники специализированного магазина.

В магазине Apple Store 72 подчеркнули, что презентация товара еще не прошла в местных магазинах, а значит о точной цене телефона говорить не приходится. Однако представители магазина отметили, что презентация состоится 12 сентября вечером. А уже после нее станут известны точные суммы на этот товар. Кроме того, продавцы опасаются, что спроса на iPhone 15 не будет из-за его «космической» цены.

— Презентация состоится только сегодня вечером, цены будут сейчас космические и не знаем, будет ли у нас вообще предзаказ. Мы точно не знаем, когда привезем его, потому что цена на смартфон — очень высокая, — рассказали в Apple Store 72.

Ежегодная презентация пройдет сегодня вечером. Здесь будут представлены модели телефонов 15 серии, смарт-часов и планшетов.

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