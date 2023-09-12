Тюменцам готовы предложить iPhone 15 по «космической» цене

В магазине Apple Store 72 подчеркнули, что презентация товара еще не прошла в местных магазинах, а значит о точной цене телефона говорить не приходится. Однако представители магазина отметили, что презентация состоится 12 сентября вечером. А уже после нее станут известны точные суммы на этот товар. Кроме того, продавцы опасаются, что спроса на iPhone 15 не будет из-за его «космической» цены.