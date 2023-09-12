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Тюменские риэлторы отмечают ажиотажный спрос на рынке жилья

Тюменские риэлторы отмечают ажиотажный спрос на рынке жилья

12 сентября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Жители Тюмени в ажиотаже скупают квартиры. За первую неделю сентября спрос на жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке увеличился на 3-7%. Покупатели ожидают, что 15 сентября на заседании ЦБ будет поднята ключевая ставка.

По предварительным прогнозам, ее увеличат на 1,5-2 процентных пункта. И, вероятнее всего, большинство банков довольно быстро поднимет ставки по всем видам кредитов, включая ипотечные. Также относительно быстро вырастут ставки по вкладам и накопительным счетам.

По словам руководителя федерального агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова, российские банки будут выдавать кредиты по тем ставкам, по которым было получено одобрение ранее, в течение трех месяцев. Это и объясняет такое ажиотаж на рынке недвижимости.

«В кулуарах банковской системы говорят о повышении на 1,5-2% ключевой ставки ЦБ 15 сентября. Я примерно также считаю. Думаю, именно это поднятие уже охладит рынок. Но это будет не так критично, так как господдержка не меняется», — отметил Хусаинов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени растет число сделок на коммерческом рынке недвижимости. Во втором квартале этого года их количество превысило на 40% показатели 2022 года. При этом, большая часть покупателей — жители Крайнего Севера, Югры и Ямала.

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