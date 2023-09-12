Тюменские риэлторы отмечают ажиотажный спрос на рынке жилья

Жители Тюмени в ажиотаже скупают квартиры. За первую неделю сентября спрос на жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке увеличился на 3-7%. Покупатели ожидают, что 15 сентября на заседании ЦБ будет поднята ключевая ставка.

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