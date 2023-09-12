Тюменские компании увеличили траты на защиту от кибератак

В компании «Мегафон» рассказали РБК Тюмень, что тенденцию связывают как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее.