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Количество киберарак увеличилось в 4 раза

Тюменские компании увеличили траты на защиту от кибератак

12 сентября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Количество киберарак увеличилось в 4 раза
Тюменские бизнесы направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше средств, чем годом ранее. Число кибератак на российские ИТ-компании во втором квартале 2023 года выросло в 4 раза и достигло 4 тысяч.

В компании «Мегафон» рассказали РБК Тюмень, что тенденцию связывают как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее.

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Пресс-служба компании отметила, что с начала года в регионе потребление высокотехнологичных цифровых услуг в корпоративном сегменте набрало популярность. Оно увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Согласно оценкам «Positive Technologies», доля ИТ-компаний в общем числе атакованных почти утроилась, до 17%. В «Газинформсервисе» отмечают рост атак на ИТ-компании на 20–25% при общих по рынку 10–15%. Как отметили в центре мониторинга кибербезопасности «Лаборатория Касперского», в России и СНГ ИТ-рынок остается в тройке наиболее атакуемых хакерами отраслей.

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#Бизнес#Тюменская область#Информационная безопасность#IT-технологии#Ольга Мэир
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