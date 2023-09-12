Подробности трагедии: тюменская журналистка выпала из окна дома на Николая Федорова

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Известно, что Ольга в период с 2011 по 2015 год она была главным редактором 72.RU. Потом она работала главредом издания Newsprom.ru и обозревателем в «Тюменском курьере». Несколько её статей вышли и в издании «Наш город» (в 2017 году). Последний раз она заходила в свой аккуант в ВК месяц назад. По словам источника «Нашего города», ЧП произошло, когда дома никого не было. Похороны состоятся в четверг. Издание «Наш город» приносит соболезнования родным и близким Ольги.
Напомним, что вызов на место происшествия тюменские медики получили 12 сентября в 11:43. Прибывшая на улицу Николая Федорова бригада спасти её не смогла. Подобный случай произошел в ночь с 20 на 21 августа. Из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова в Тюмени выпала девушка, она погибла.