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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Она была главным редактором двух тюменских изданий

Подробности трагедии: тюменская журналистка выпала из окна дома на Николая Федорова

12 сентября 2023, 16:40
Фото: Фото в ВК Ольги Саблуковой vk.com/olgasabl
Она была главным редактором двух тюменских изданий
Стали известны подробности происшествия на улице Николая Федорова. Здесь погибла журналистка Ольга Саблукова. Женщина выпала из окна примерно в 11:50, недавно она вернулась из путешествия по Грузии.

Известно, что Ольга в период с 2011 по 2015 год она была главным редактором 72.RU. Потом она работала главредом издания Newsprom.ru и обозревателем в «Тюменском курьере». Несколько её статей вышли и в издании «Наш город» (в 2017 году). Последний раз она заходила в свой аккуант в ВК месяц назад. По словам источника «Нашего города», ЧП произошло, когда дома никого не было. Похороны состоятся в четверг. Издание «Наш город» приносит соболезнования родным и близким Ольги.

Напомним, что вызов на место происшествия тюменские медики получили 12 сентября в 11:43. Прибывшая на улицу Николая Федорова бригада спасти её не смогла. Подобный случай произошел в ночь с 20 на 21 августа. Из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова в Тюмени выпала девушка, она погибла.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Человек выпал из окна
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