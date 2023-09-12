Подробности трагедии: тюменская журналистка выпала из окна дома на Николая Федорова

Известно, что Ольга в период с 2011 по 2015 год она была главным редактором 72.RU. Потом она работала главредом издания Newsprom.ru и обозревателем в «Тюменском курьере». Несколько её статей вышли и в издании «Наш город» (в 2017 году). Последний раз она заходила в свой аккуант в ВК месяц назад. По словам источника «Нашего города», ЧП произошло, когда дома никого не было. Похороны состоятся в четверг. Издание «Наш город» приносит соболезнования родным и близким Ольги.