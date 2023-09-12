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Posted 12 сентября, 11:51

Published 12 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 20:21

Updated Сегодня, 20:21

Тюменская инициатива «ИТ-диктант» соберет участников по всей стране уже в шестой раз

Тюменская инициатива «ИТ-диктант» соберет участников по всей стране уже в шестой раз

12 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
В этом году Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет уже в шестой раз. За это время тюменская инициатива стала популярна во всей стране. Только в прошлом году участниками акции стали 230 тысяч человек со всех регионов, сообщает областной депцифры.

Диктант можно писать онлайн и очно. Для оффлайн-прохождения организовано свыше 150 площадок — в каждом регионе страны.

Чтобы принять участие в акции, нужно 13 сентября перейти на сайт ит-диктант.рф, нажать кнопку «Пройти», далее выбрать версию (стандартная или PRO). Также есть отдельные версии ИТ-диктанта для студентов и учеников начальной школы.

На прохождение дается 1 час. По завершении участник получает именной сертификат с указанием количества баллов.

Всего в диктанте 32 вопроса, которые разбиты по тематическим блокам: «Критическое восприятие информации», «Цифровое потребление», «Финансовые операции и онлайн-покупки», «Цифровая безопасность», «Использование цифровых устройств и их синхронизация», «Поиск информации», «Использование функционала соцсетей и производство мультимедийного контента». В каждом блоке несколько вопросов разного уровня сложности.

При онлайн-прохождении результаты можно посмотреть сразу после ответа на последний вопрос. На очных площадках в регионах итоги подводятся после подсчета баллов и оглашаются в течение 2-3 дней.

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