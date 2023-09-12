Тюменец попытался убить свою сожительницу, а потом позвонил ее дочери

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Он чуть не задушил женщину, скорую помощь вызвала её дочь.
«По версии следствия, 6 августа 2023 года в квартире дома, расположенного по улице Заводской в рабочем поселке Винзили Тюменского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину», — сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Мужчина предположил, что женщина уже мертва, далее он позвонил её дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери. Прибывшие на место инцидента медики спасли пострадавшую, её госпитализировали в больницу. Мужчина был задержан, ведётся следствие.