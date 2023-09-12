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Следователи СКР

Тюменец попытался убить свою сожительницу, а потом позвонил ее дочери

12 сентября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Следователи СКР
Тюменцы обвиняют в покушении на убийство своей сожительницы. Всё произошло в августе в посёлке Винзили, в преступлении подозревают 52-летнего мужчину.

Он чуть не задушил женщину, скорую помощь вызвала её дочь.

«По версии следствия, 6 августа 2023 года в квартире дома, расположенного по улице Заводской в рабочем поселке Винзили Тюменского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним обвиняемым и его 43-летней сожительницей на почве ревности произошел конфликт, в результате которого мужчина стал душить женщину», — сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Мужчина предположил, что женщина уже мертва, далее он позвонил её дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери. Прибывшие на место инцидента медики спасли пострадавшую, её госпитализировали в больницу. Мужчина был задержан, ведётся следствие.

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