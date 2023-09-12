Тюменец попытался убить свою сожительницу, а потом позвонил ее дочери

Мужчина предположил, что женщина уже мертва, далее он позвонил её дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери. Прибывшие на место инцидента медики спасли пострадавшую, её госпитализировали в больницу. Мужчина был задержан, ведётся следствие.