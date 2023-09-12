Тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ

В суде уточнили, что в апреле этого года тюменец, зная о том, что у него ВИЧ, изнасиловал несовершеннолетнюю. В результате чего подросток тоже заразился ВИЧ. Интересно, что в суде подозреваемый не признал себя виновным. Он отрицал, что приставал к девочке и что насиловал ее. Однако он признал, что является носителем ВИЧ-инфекции, но также подчеркнул, что не лечил ее.