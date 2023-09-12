Тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю и заразил ее ВИЧ

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Житель Викуловского района изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, насилие совершил 41-летний ранее судимый Виктор Т.
— Из материалов уголовного дела следует, что мужчина в период с июля по октябрь 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении несовершеннолетней А. развратные действия, — сообщили в ведомстве.
В суде уточнили, что в апреле этого года тюменец, зная о том, что у него ВИЧ, изнасиловал несовершеннолетнюю. В результате чего подросток тоже заразился ВИЧ. Интересно, что в суде подозреваемый не признал себя виновным. Он отрицал, что приставал к девочке и что насиловал ее. Однако он признал, что является носителем ВИЧ-инфекции, но также подчеркнул, что не лечил ее.
Потерпевшая рассказала свою историю произошедшего. В апреле этого года подросток отмечала день рождения в компании друзей. Молодые люди распивали напитки. В числе приглашенных гостей оказался Виктор. После праздника девушка ушла в комнату и легла спать. Через некоторое время в комнату вошел Виктор, воспользовавшись состоянием подростка, изнасиловал девочку. О точном возрасте подростка не сообщается, однако известно, что ей не было 16 лет.
Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд обязал выплатить пострадавшей 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.