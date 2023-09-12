Трое тюменцев 20 минут преследовали пьяного водителя до приезда полиции

Трое друзей, Андрей Лукин, Максим Немченко и Илья Дремлюга увидели как по оживленной дороге очень странно едет «Дэу Матиз» практически без шин. Парни преследовали его 20 минут до приезда полиции. Позже выяснилось, что водитель пьян, а автомобиль угнанный.

Сюжет ДТП