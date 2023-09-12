Трое тюменцев 20 минут преследовали пьяного водителя до приезда полиции

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Автомобиль «Дэу Матиз» практически без шин друзей, Андрей Лукин, Максим Немченко и Илья Дремлюга, заметили ночью 5 сентября на Московском тракте в районе окружной дороге Тюмени. Водитель вел себя неадекватно.
Парни поехали за «Дэу», вызвав по дороге полицию. Преследовали малолитражку около 20-ти минут, пока она не остановилась в Патрушево.
Было сразу видно, что водитель очень пьян. Молодые люди удерживали его до приезда наряда ДПС. Показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Утром поступило заявление об угоне «Дэу» от его хозяйки. 34-летний водитель «Дэу», не имеющий права управления транспортом, приговорен судом к административному аресту на 10 суток. По факту угона авто в полиции возбуждено уголовное дело.