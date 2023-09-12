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Трое тюменцев 20 минут преследовали пьяного водителя до приезда полиции

Трое тюменцев 20 минут преследовали пьяного водителя до приезда полиции

12 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Трое друзей, Андрей Лукин, Максим Немченко и Илья Дремлюга увидели как по оживленной дороге очень странно едет «Дэу Матиз» практически без шин. Парни преследовали его 20 минут до приезда полиции. Позже выяснилось, что водитель пьян, а автомобиль угнанный.
Сюжет
ДТП

Автомобиль «Дэу Матиз» практически без шин друзей, Андрей Лукин, Максим Немченко и Илья Дремлюга, заметили ночью 5 сентября на Московском тракте в районе окружной дороге Тюмени. Водитель вел себя неадекватно.

Парни поехали за «Дэу», вызвав по дороге полицию. Преследовали малолитражку около 20-ти минут, пока она не остановилась в Патрушево.

Так выглядели колеса Матиза Так выглядели колеса Матиза
Так выглядели колеса Матиза
Фото: ГИБДД Тюменской Области

Было сразу видно, что водитель очень пьян. Молодые люди удерживали его до приезда наряда ДПС. Показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Утром поступило заявление об угоне «Дэу» от его хозяйки. 34-летний водитель «Дэу», не имеющий права управления транспортом, приговорен судом к административному аресту на 10 суток. По факту угона авто в полиции возбуждено уголовное дело.

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#Тюмень#ДТП#Безопасность на дорогах#Угон автомобиля#Авто#Алкогольное опьянение#Ольга Мэир
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