Среди городов стран БРИКС самый высокий рейтинг пространственного развития у Москвы

После Москвы в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу. Инициаторы проекта надеются, что этот индекс станет всемирно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. Международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и Российской Федерации планирует в текущем году проанализировать главные показатели по 100 крупнейшим городам мира — этот рейтинг будет доступен в декабре 2023 года.