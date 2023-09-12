Среди городов стран БРИКС самый высокий рейтинг пространственного развития у Москвы

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Данный индекс разрабатывается международным консорциумом исследовательских организаций из Китая, Индии и России, и на первой позиции в этой десятке находится Москва.
По сообщению издания 56orb.ru, индекс отражает, как инновационное и сбалансированное развитие городского пространства позволяет жителям экономить собственное время. Его разработка основывается на уникальной методологии, которая использует статистические данные, открытые пространственные данные и спутниковые снимки. При оценке доступности различных услуг для горожан учитывается не только наличие, но и их объективная доступность в реальности.
Евгений Михайленко, директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, отмечает, что лидерство Москвы в этом рейтинге не удивляет, поскольку московские власти последние годы активно работали над повышением комфорта городской среды, развитием полицентричности и созданием привлекательных мест для жителей.
Особое внимание участниками консорциума уделялось модернизации общественного транспорта, улучшению доступности услуг и культурному развитию. Примерами таких проектов являются Московское центральное кольцо, МЦД, Большая кольцевая линия метро, а также замена автобусов на электробусы и развитие водного транспорта. Важную роль сыграло и развитие инновационной инфраструктуры, включая цифровые социальные услуги, сервисы доставки и мобильность, а также поддержка высокотехнологичных отраслей и реализация цифровых проектов.
После Москвы в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу. Инициаторы проекта надеются, что этот индекс станет всемирно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. Международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и Российской Федерации планирует в текущем году проанализировать главные показатели по 100 крупнейшим городам мира — этот рейтинг будет доступен в декабре 2023 года.