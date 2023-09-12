nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Среди городов стран БРИКС самый высокий рейтинг пространственного развития у Москвы

Среди городов стран БРИКС самый высокий рейтинг пространственного развития у Москвы

12 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Недавно был опубликован рейтинг десяти крупнейших городов стран БРИКС, основанный на индексе технологического и пространственного развития городов.

Данный индекс разрабатывается международным консорциумом исследовательских организаций из Китая, Индии и России, и на первой позиции в этой десятке находится Москва.

По сообщению издания 56orb.ru, индекс отражает, как инновационное и сбалансированное развитие городского пространства позволяет жителям экономить собственное время. Его разработка основывается на уникальной методологии, которая использует статистические данные, открытые пространственные данные и спутниковые снимки. При оценке доступности различных услуг для горожан учитывается не только наличие, но и их объективная доступность в реальности.

Евгений Михайленко, директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, отмечает, что лидерство Москвы в этом рейтинге не удивляет, поскольку московские власти последние годы активно работали над повышением комфорта городской среды, развитием полицентричности и созданием привлекательных мест для жителей.

Особое внимание участниками консорциума уделялось модернизации общественного транспорта, улучшению доступности услуг и культурному развитию. Примерами таких проектов являются Московское центральное кольцо, МЦД, Большая кольцевая линия метро, а также замена автобусов на электробусы и развитие водного транспорта. Важную роль сыграло и развитие инновационной инфраструктуры, включая цифровые социальные услуги, сервисы доставки и мобильность, а также поддержка высокотехнологичных отраслей и реализация цифровых проектов.

После Москвы в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу. Инициаторы проекта надеются, что этот индекс станет всемирно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. Международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и Российской Федерации планирует в текущем году проанализировать главные показатели по 100 крупнейшим городам мира — этот рейтинг будет доступен в декабре 2023 года.

Подпишитесь
«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?
Сегодня, 09:14
«Весь спектр побочек»: тюменцы недовольны отечественными аналогами лекарств
Сегодня, 01:00
Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты
Сегодня, 03:35
«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев
Сегодня, 06:48
«Опыт более 17 лет»: Двойник Владимира Путина предлагает заменить президента в Тюмени
Сегодня, 06:23
«Зарека — неоклассическая»: Тюмень наконец-то приведут к единому архитектурному стилю
Сегодня, 09:29