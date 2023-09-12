Спрос на билеты резко вырос: «Ямал» вводит новый авиарейс из Тюмени в Новый Уренгой

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
На сайтах агрегаторов авиабилетов отмечается, что это направление пользуется повышенным спросом. На 12 сентября билеты из Тюмени в Новый Уренгой можно купить только за 18 900 рублей. При этом начальная цена перелёта 8 200 рублей.
По данным «Нашего города», билетов на северные направления не хватает. Многие жители ЯНАО продолжают возвращаться из отпусков.
Ранее «Наш город» отмечал, что после сентябрьского снижения тюменцев ждёт рост цен на авиабилеты из «Рощино» в Москву и Сочи.