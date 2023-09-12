Соцсети Александра Моора проверит «подставной тюменец»

Ранее эта же организация проводила мониторинг качества роботы чиновников в интернете (тогда еще без «тайных покупателей»). Лидировали в списке Калужская область (86 баллов), Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ (по 84), Кемеровская и Тюменская области (по 83), Магаданская область и Калмыкия (по 82), Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь и Тульская область (по 81 баллу). Лучшим среди регионов Северо-Кавказского федерального округа стала Карачаево-Черкесия — 74 балла и 30–39-е место в общем зачете.