Соцсети Александра Моора проверит «подставной тюменец»

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
О безоговорочной победе Александра Моора на губернаторских выборах мы вам уже рассказывали. Теперь время узнать как вновь избранный глава региона работает с обращениями граждан.
Специально обученные пользователи из «Диалог Регионы» будут писать о проблемах в различные официальные паблики, а ответы изучат эксперты. «Контрольной закупке» подвергнутся страницы губернаторов, правительств регионов, федеральных и региональных органов власти, а также подведомственных им учреждений и муниципалитетов.
«Диалог» — всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Учрежден в 2019 году.
Решение создать Центры управления регионами (ЦУР) принял Владимир Путин. Оно закреплено в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации, состоявшегося 30 января 2020 года. К 1 декабря 2020 года Центры управления регионами открылись во всех субъектах России.
ЦУР играет важную роль в достижении цифровой трансформации страны — одной из национальных целей развития России на период до 2030 года.
По итогам эксперимента «Диалог Регионы» разработает внутренний рабочий рейтинг для каждого региона. Пилотный тест проекта уже прошёл с января по август этого года: было проведено около 5000 проверок и выявлено 523 ошибки.
Ранее эта же организация проводила мониторинг качества роботы чиновников в интернете (тогда еще без «тайных покупателей»). Лидировали в списке Калужская область (86 баллов), Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ (по 84), Кемеровская и Тюменская области (по 83), Магаданская область и Калмыкия (по 82), Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь и Тульская область (по 81 баллу). Лучшим среди регионов Северо-Кавказского федерального округа стала Карачаево-Черкесия — 74 балла и 30–39-е место в общем зачете.