Сотни тюменских подростков обучат стрельбе и управлению беспилотниками

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По данным издания NEFT, об этом сообщил руководитель центра военно-тактических игр и видов спорта «Ратник» Сергей Алексеев. Данный проект финансируется на грант от Росмолодежи.
Инструкторы обучат юношей от 12 до 18 лет, проживающих в Ярково в течение 6 месяцев. Школьникам покажут, как пользоваться пневматическим оружием.
«Мы планируем взять около 200 человек. Это все желающие дети, не только воспитанники нашего центра. Мы регулярно проводим подобные занятия, направленные на начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи. Таких проектов у нас уже пять в этом году», — рассказал NEFT директор центра.
Ребят будут обучать командной стрельбе, стрельбе из пневматики, управлению беспилотниками. В рамках проекта проведут военно-тактические турниры. Организаторы отметили, что особенно полезны уроки будут тем, кто мечтает связать жизнь со службой в армии.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти объявили о дополнительном приёме заявок на специальный конкурс грантов губернатора региона для НКО. Конкурсный фонд составит 25 млн рублей. Деньги будет распределены между победителями спецконкурса.