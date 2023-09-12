Сотни тюменских подростков обучат стрельбе и управлению беспилотниками

Ребят будут обучать командной стрельбе, стрельбе из пневматики, управлению беспилотниками. В рамках проекта проведут военно-тактические турниры. Организаторы отметили, что особенно полезны уроки будут тем, кто мечтает связать жизнь со службой в армии.