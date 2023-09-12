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Учения для подростков

Сотни тюменских подростков обучат стрельбе и управлению беспилотниками

12 сентября 2023, 10:30
Фото: Neft
Учения для подростков
Подростков из села Ярково (около Тюмени) обучат военно-тактическому виду спорта. Они попрактикуются в стрельбе из пневматического оружия.

По данным издания NEFT, об этом сообщил руководитель центра военно-тактических игр и видов спорта «Ратник» Сергей Алексеев. Данный проект финансируется на грант от Росмолодежи.

Инструкторы обучат юношей от 12 до 18 лет, проживающих в Ярково в течение 6 месяцев. Школьникам покажут, как пользоваться пневматическим оружием.

«Мы планируем взять около 200 человек. Это все желающие дети, не только воспитанники нашего центра. Мы регулярно проводим подобные занятия, направленные на начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи. Таких проектов у нас уже пять в этом году», — рассказал NEFT директор центра.

Ребят будут обучать командной стрельбе, стрельбе из пневматики, управлению беспилотниками. В рамках проекта проведут военно-тактические турниры. Организаторы отметили, что особенно полезны уроки будут тем, кто мечтает связать жизнь со службой в армии.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти объявили о дополнительном приёме заявок на специальный конкурс грантов губернатора региона для НКО. Конкурсный фонд составит 25 млн рублей. Деньги будет распределены между победителями спецконкурса.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Стрельба
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