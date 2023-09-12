Полиция наказала тюменцев, катавшихся в центре города в ванной

Известно, что в ванне прокатился тюменский музыкант Адам Гудымов. Подобное «дурачество» большинство тюменцев не оценили, действия блогеров назвали «неадекватными». Об этом сообщал «Наш город». В 2018 году Эдуард Филиппов тоже прокатился в ванне на колесах по Тюмени. Тот видеоролик стал вирусным.