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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Катания в ванной

Полиция наказала тюменцев, катавшихся в центре города в ванной

12 сентября 2023, 11:57
Фото: ГИБДД
Катания в ванной
Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля «Лада Ларгус». Он ездил по центру Тюмени с ванной.

В прицепе с ванной находился человек. Ролик об этом появился в соцсетях.

«Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду. 29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщает ГИБДД.

Известно, что в ванне прокатился тюменский музыкант Адам Гудымов. Подобное «дурачество» большинство тюменцев не оценили, действия блогеров назвали «неадекватными». Об этом сообщал «Наш город». В 2018 году Эдуард Филиппов тоже прокатился в ванне на колесах по Тюмени. Тот видеоролик стал вирусным.

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