Полиция наказала тюменцев, катавшихся в центре города в ванной

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В прицепе с ванной находился человек. Ролик об этом появился в соцсетях.
«Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду. 29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщает ГИБДД.
Известно, что в ванне прокатился тюменский музыкант Адам Гудымов. Подобное «дурачество» большинство тюменцев не оценили, действия блогеров назвали «неадекватными». Об этом сообщал «Наш город». В 2018 году Эдуард Филиппов тоже прокатился в ванне на колесах по Тюмени. Тот видеоролик стал вирусным.