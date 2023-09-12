Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 12 сентября

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Утром в Тюмени 12 сентября будет малооблачно. Температура воздуха в эти часы составит +9…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +9 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть северо-восточный ветер. Утром его скорость достигнет 4,5 м/с., в полдень — 5 м/с. В эти часы влажность воздуха увеличится до 74%.
К полудню воздух прогреется до +17…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +14 градусов. Влажность воздуха к этому времени уменьшится до 47%. Во второй половине дня в городе будет облачно, но с прояснениями. Вечером температура воздуха в Тюмени будет +13…+18 градусов. Влажность воздуха увеличится до 63%. В город придет северный ветер со скоростью 2,9 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +8…+12 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 84%. Северный ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.
В областной столице УФ-индекс будет средним (3). Сегодня убывающая луна. Магнитное поле будет спокойным. Световой день продлится 13 часов и 6 минут. Восход в 6.01, закат в 19.07.
На севере региона — в Тобольске утром 12 сентября +8…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +9 градусов. Влажность воздуха составит 73%. В городе будет дуть северо-восточный-ветер со скоростью 3,2 м/с. К полудню воздух прогреется до +17…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,9 м/с. Влажность воздуха уменьшится до 50%. Вечером температура воздуха составит +12…+17 градусов, которые будут ощущаться, как +12 градусов. К этому времени влажность воздуха увеличится до 66%. В город придет северный ветер со скоростью 2,5 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +7…+11 градусов. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 90%. Северный ветер подует со скоростью 1,6 м/с.
В Тобольске УФ-индекс средний (3). Магнитное поле спокойное. Луна убывающая. Световой день продлится 13 часов и 10 минут. Восход в 5.48, закат в 18.58.
Утром в Ялуторовске 12 сентября будет малооблачно. Температура воздуха в это время составит +8…+15 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть северо-восточный ветер. Утром его скорость составит 4,8 м/с., в полдень — 5,1 м/с. Влажность воздуха в утренние часы составит 78%. К полудню воздух прогреется до +17…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +14 градусов. Влажность воздуха к этому времени уменьшится до 50%. Во второй половине дня в город придет северный ветер. Вечером он подует со скоростью 2,9 м/с., а ночью — со скоростью 2 м/с. Во второй половине дня в Ялуторовске будет облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха к вечеру увеличится до 67%. Ночью температура воздуха опустится до +7…+11 градусов. Влажность воздуха при этом составит 89%.
В Ялуторовске УФ-индекс средний (3). Луна убывающая. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 6 минут. Восход в 5.58, закат в 19.04.
Утром в Заводоуковске 12 сентября будет ясно. Температура воздуха поднимется до +8…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +9 градусов. В первой половине дня в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. Утром его скорость достигнет 4,1 м/с., а в полдень — 5 м/с. Влажность воздуха в утренние часы составит 78%. К полудню в городе будет стоять температура +17…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +14 градусов. Влажность воздуха при этом уменьшится до 47%. Во второй половине дня в Заводоуковске будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха составит +10…+16 градусов. Влажность воздуха увеличится до 66%. В город придет северный ветер со скоростью 2,5 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +5 градусов. Северный ветер подует со скоростью 1,5 м/с. Влажность воздуха увеличится до 88%.
В Заводоуковске УФ-индекс средний (3). Луна убывающая. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 5 минут. Восход в 5.57, закат в 19.02.
Утром в Ишиме 12 сентября будет ясно. Влажность воздуха составит 73%. Температура воздуха в это время будет +8…+15 градусов, которые будут ощущаться, как +6 градусов. В первой половине дня в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. Утром он подует со скоростью 5,8 м/с., а в полдень со скоростью — 6,6 м/с. К полудню воздух прогреется до +16…+17 градусов, которые будут ощущаться, как +12 градусов. Влажность воздуха составит 46%. Во второй половине дня этот показатель увеличится до 64%. Температура воздуха при этом составит +11…+16 градусов., которые будут ощущаться, как +10 градусов. Во второй половине дня в город придет северный ветер. Вечером он подует со скоростью 3,7 м/с., а ночью — со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха в вечернее время составит 64%. Ночью этот показатель увеличится до 89%. Ночью в городе будет +7, которые будут ощущаться, как +6 градусов.
В Ишиме УФ-индекс средний (3). Луна убывающая. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 4 минуты. Восход в 5.46, заказ в 18.50.