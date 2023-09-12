Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 12 сентября

Утром в Ишиме 12 сентября будет ясно. Влажность воздуха составит 73%. Температура воздуха в это время будет +8…+15 градусов, которые будут ощущаться, как +6 градусов. В первой половине дня в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. Утром он подует со скоростью 5,8 м/с., а в полдень со скоростью — 6,6 м/с. К полудню воздух прогреется до +16…+17 градусов, которые будут ощущаться, как +12 градусов. Влажность воздуха составит 46%. Во второй половине дня этот показатель увеличится до 64%. Температура воздуха при этом составит +11…+16 градусов., которые будут ощущаться, как +10 градусов. Во второй половине дня в город придет северный ветер. Вечером он подует со скоростью 3,7 м/с., а ночью — со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха в вечернее время составит 64%. Ночью этот показатель увеличится до 89%. Ночью в городе будет +7, которые будут ощущаться, как +6 градусов.