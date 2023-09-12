Под Тюменью заметили огромного медведя

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«Мощный медведь в охотхозяйстве Чугунаевское — будьте бдительны», — предупредили тюменцев в охотхозяйстве.
Кстати, всего на территории Нижнетавдинского района зарегистрировано более 20 особей медведей. В объективы видеокамер, установленных в охотхозяйстве, мишки попадают уже не в первый раз.
В июле этого года банда медвежат уничтожила новую фотоловушку, размещенную на дереве, и стала героями видеоролика, разлетевшегося по тюменским пабликамм.