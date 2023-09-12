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Под Тюменью заметили огромного медведя

Под Тюменью заметили огромного медведя

12 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Дикий зверь забрел на территорию Чугунаевского охотхозяйства в Нижнетавдинском районе, который находится на расстоянии 85 километров от областной столицы.
Видео: Охотхозяйство Чугунаевское
«Мощный медведь в охотхозяйстве Чугунаевское — будьте бдительны», — предупредили тюменцев в охотхозяйстве.

Кстати, всего на территории Нижнетавдинского района зарегистрировано более 20 особей медведей. В объективы видеокамер, установленных в охотхозяйстве, мишки попадают уже не в первый раз.

В июле этого года банда медвежат уничтожила новую фотоловушку, размещенную на дереве, и стала героями видеоролика, разлетевшегося по тюменским пабликамм.

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#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Медведи#Дикие звери
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