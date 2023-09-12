«По всему самолеты были слышны молитвы»: в самолете Сочи — Омск летела тюменка

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По словам женщины, об аварийной посадке пассажирам сообщила стюардесса.
«Нам начали показывать — как и что мы должны делать, как держать голову, детей. Тогда уже была не паника, а истерика — дети кричали, по всему самолету были слышны молитвы», — рассказала в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» Ольга Крутикова.
Напомним, сегодня утром самолет, вылетевший летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. На борту воздушного судна находились 170 человек, из которых 23 — дети, 6 членов экипажа. Во время ЧП никто не пострадал.
В настоящее время пассажиры севшего в поле самолета уже прибыли в Омск на специальном электропоезде, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД
Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента. Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с самолетом.