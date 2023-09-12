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«По всему самолеты были слышны молитвы»: в самолете Сочи — Омск летела тюменка

«По всему самолеты были слышны молитвы»: в самолете Сочи — Омск летела тюменка

12 сентября 2023, 11:56
Фото: UralAirlines_Official
Жительница Тюменской области Ольга Крутикова, находившаяся на борту самолета Сочи — Омск, совершившего во вторник экстренную посадку в поле, рассказала как отреагировали пассажиры воздушного судна на объявление об аварийной посадке.

По словам женщины, об аварийной посадке пассажирам сообщила стюардесса.

«Нам начали показывать — как и что мы должны делать, как держать голову, детей. Тогда уже была не паника, а истерика — дети кричали, по всему самолету были слышны молитвы», — рассказала в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» Ольга Крутикова.

Напомним, сегодня утром самолет, вылетевший летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. На борту воздушного судна находились 170 человек, из которых 23 — дети, 6 членов экипажа. Во время ЧП никто не пострадал.

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В настоящее время пассажиры севшего в поле самолета уже прибыли в Омск на специальном электропоезде, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента. Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с самолетом.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Самолеты#Омск#Аварийная посадка
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