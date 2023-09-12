«По всему самолеты были слышны молитвы»: в самолете Сочи — Омск летела тюменка

Напомним, сегодня утром самолет, вылетевший летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. На борту воздушного судна находились 170 человек, из которых 23 — дети, 6 членов экипажа. Во время ЧП никто не пострадал.