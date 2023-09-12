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Первоначальный взнос по льготной ипотеке в Тюмени может вырасти до 20%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в Тюмени может вырасти до 20%

12 сентября 2023, 05:14
Фото: ЖК «Корней»
Ипотека с господдержкой остается для большинства россиян наиболее доступным способом приобретения жилья. Самая распространенная программа — льготная ипотека. Первоначальный взнос по такому виду займа в Тюмени может вырасти до 20%.

Стать участниками программы по льготной ипотеке могут все лица, имеющие российское гражданство, вне зависимости от семейного положения, возраста и региона проживания. Банки предоставляют потребителям кредит по сниженной процентной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками выплачивает государство. Приобрести можно как готовое жилье, так и квартиры в строящихся домах.

Жители регионов могут оформить льготную ипотеку на сумму до 6 млн рублей. Первоначальный взнос сейчас составляет 15% от стоимости жилого объекта.

Увеличение процента первоначального взноса означает, что покупателям придется выплатить в среднем на 200-400 тысяч рублей больше, чем они изначально рассчитывали. Для многих это большие деньги, для изыскания которых придется оформить потребительский кредит. Другой путь — выбрать более дешевое жилье либо квартиру меньшей площади, — рассказала директор по продажам ЖК «Корней» Анастасия Бахтиярова.
Фото: ЖК «Корней»

Широкие возможности для использования ипотеки с господдержкой в Тюмени предоставляются в большом семейном микрорайоне «Корней». Здесь активно возводят 2 из 14 будущих кварталов за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Проблем с выбором квартиры в домах переменной этажности не будет — «Корней» привлекает внимание разнообразием планировочных решений.

Фото: ЖК «Корней»

Например, в 19-этажном доме второй очереди можно взять однокомнатную квартиру площадью почти 32 квадрата за 4 330 000 рублей. Хороший вариант для первой студенческой квартиры или для старта семейной жизни. Планировка предусматривает ниши под гардероб и технику, помещение под рабочее пространство или место отдыха, а пространство кухни-гостиной можно удобно зонировать.

Фото: ЖК «Корней»

Более просторный вариант — трехкомнатные квартиры в ЖК «Корней». Здесь у каждого будет свое личное пространство, даже у любимого кота. Три комнаты могут превратиться в спальню и две детские, в лоджии можно обустроить кабинет. А кухня-гостиная станет местом, где вся семья собирается вместе во время теплых ужинов. Площадь — 88,8 квадратных метров, а стоимость сейчас составляет 9 760 000 рублей.

Фото: ЖК «Корней»

Ключи от квартир второй очереди планируют выдавать в первом квартале 2025 года. Микрорайон «Корней» аккредитован во всех банках, которые предоставляют льготные условия для покупки квартиры в новостройке, а специалисты в офисе продаж помогут подобрать наиболее выгодные условия по телефону +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru

Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку по льготной программе предоставляют банки-партнеры — ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» и другие.

Реклама. АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru.

#Тюмень#Покупка квартир#Ипотека#Корней#ЖК#Анастасия Имамахметова#Продажа квартиры
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