Первоначальный взнос по льготной ипотеке в Тюмени может вырасти до 20%

Более просторный вариант — трехкомнатные квартиры в ЖК «Корней». Здесь у каждого будет свое личное пространство, даже у любимого кота. Три комнаты могут превратиться в спальню и две детские, в лоджии можно обустроить кабинет. А кухня-гостиная станет местом, где вся семья собирается вместе во время теплых ужинов. Площадь — 88,8 квадратных метров, а стоимость сейчас составляет 9 760 000 рублей.