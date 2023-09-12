«Опыт более 17 лет»: Двойник Владимира Путина предлагает заменить президента в Тюмени

В 2015 году бизнес сгорел в прямом смысле, киоск с мехом подожгли. После этого мужчина стал подрабатывать на Красной площади в Москве, за счет фото с туристами монетизируя свое сходство с главой государства. Несколько лет назад он вернулся в Новосибирск, так как заработки на фото с туристами непостоянны, а у артиста четверо детей.