«Опыт более 17 лет»: Двойник Владимира Путина предлагает заменить президента в Тюмени

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На Авито актерское агентство предлагает услуги актера-двойника Владимира Путина. В описании указано, что его опыт уже более 17 лет.
«Его рост, походка, мимика, голос — все имеет близкое сходство с президентом. Василий актер нe юмористического характера, создаст ощущение присутствия первого лица на вашем празднике», — сказано в объявлении.
За гонорар от 15 тысяч рублей актер готов выступить на корпоративе, презентации, открытии, юбилее, в том числе и международном — Василий прекрасно владеет английским. Актер живет в Новосибирке и готов приехать в Тюмень, если запланировать поездку за 5 дней.
А когда-то Василий и не планировал становиться актером. Просто так получилось из-за изменений в стране.
«Больше 20 лет у меня был свой бизнес: я занимался торговлей мехом. В один прекрасный день мы ужинали с маленьким сыном моей подруги, смотрели телевизор. Смотрю — у него открывается рот, падает ложка. „Мам, это же дядя Вася!“ Я понимаю, что там Путин выступает. И с тех пор, когда Путин в первый раз стал президентом, я стал Путиным. Ко мне сразу такая кличка прилипла. Многие в меховой сфере даже не знали моей настоящей фамилии», — рассказал «Нашему городу» актер Василий.
В 2015 году бизнес сгорел в прямом смысле, киоск с мехом подожгли. После этого мужчина стал подрабатывать на Красной площади в Москве, за счет фото с туристами монетизируя свое сходство с главой государства. Несколько лет назад он вернулся в Новосибирск, так как заработки на фото с туристами непостоянны, а у артиста четверо детей.
У Василия два высших образования и два средне-специальных: преподаватель физкультуры и врач реабилитации. Сам он считает, что ему это не очень пригодилось.