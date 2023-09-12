Крупные пробки остановили движение на улицах Одесской и Харьковской в Тюмени

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Большие пробки сковали движение на улицах Одесской и Харьковской. По данным онлайн-сервисов, заторы в этой части Тюмени достигают 2,5 километров. Серьёзные затруднения и на улице 50 лет Октября, здесь произошло ДТП.
«На Одесской много грузовиков, машины поворачивают на Харьковскую и пробка тоько растёт», — сообщил таксист Алексей В. «Нашему городу».
На Московском тракте пробка растянулась почти на 3 километра. Водители около 40 минут не могут выехать из города.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители села Перевалово вынуждены добираться до дома по 1,5-2 часа. Всё из-за автохамов, которые ездят по обочинам.