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Пробки в городе

Крупные пробки остановили движение на улицах Одесской и Харьковской в Тюмени

12 сентября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Пробки в городе
В промышленном районе города движение машин затруднено из-за большегрузов.

Большие пробки сковали движение на улицах Одесской и Харьковской. По данным онлайн-сервисов, заторы в этой части Тюмени достигают 2,5 километров. Серьёзные затруднения и на улице 50 лет Октября, здесь произошло ДТП.

«На Одесской много грузовиков, машины поворачивают на Харьковскую и пробка тоько растёт», — сообщил таксист Алексей В. «Нашему городу».

На Московском тракте пробка растянулась почти на 3 километра. Водители около 40 минут не могут выехать из города.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители села Перевалово вынуждены добираться до дома по 1,5-2 часа. Всё из-за автохамов, которые ездят по обочинам.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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