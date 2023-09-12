Из окна тюменского «Муравейника» выкинули пакет с секс-игрушками

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Через какое-то время хозяйка интересного пакета спустилась и подобрала некоторые игрушки. Часть товаров для взрослых девушка оставила на улице. Поэтому любой желающий может посмотреть на диковинный товар даже сейчас.
-Вчера вечером на Республики 92 кто-то видимо сильно разозлился и выкинул все «Игрушки из секс-шопа». Проходящие мимо люди не осмелились подобрать, и даже снимали на телефон. Позже видимо девушка одумалась, спустилась и собрала…, но не всё… — рассказали подписчики ВК.
Ранее издание «Nashgorod.ru» публиковал интересный эксклюзивный материл о том, как в городе проходят закрытые секс-вечеринки. У кинки-пати есть свой дресс код — одеваться нужно так, как вы мечтаете, но стесняетесь. Участницы приходят в красивых и детальных комплектах эротического белья, делают яркий макияж и надевают высоченные шпильки. Участники же часто натирают свои тела маслом, оковывают тело цепями и цепляют на кожаные пояса секс-игрушки.
Кроме того, мы писали о новом заработке скандальной тюменской порно-актрисе Лоре Тейлор. Порнозвезда рассказала, как еще можно заработать.