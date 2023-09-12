Из окна тюменского «Муравейника» выкинули пакет с секс-игрушками

Ранее издание «Nashgorod.ru» публиковал интересный эксклюзивный материл о том, как в городе проходят закрытые секс-вечеринки. У кинки-пати есть свой дресс код — одеваться нужно так, как вы мечтаете, но стесняетесь. Участницы приходят в красивых и детальных комплектах эротического белья, делают яркий макияж и надевают высоченные шпильки. Участники же часто натирают свои тела маслом, оковывают тело цепями и цепляют на кожаные пояса секс-игрушки.