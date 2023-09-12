Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

Posted 12 сентября, 08:20
Published 12 сентября, 08:20
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сотрудничество сторон будет осуществляться с 2023 по 2025 год. Главной целью данного соглашения является удовлетворение потребностей населения, промышленных предприятий и организаций Приморского края в области железнодорожных перевозок.
Стороны будут работать над развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта, включая обновление пассажирских поездов, вокзальных комплексов и привокзальных территорий, а также улучшение доступа для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках заключенного соглашения РЖД и правительство Приморского края продолжат сотрудничество по интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду, включая организацию мультимодальных перевозок и создание единого навигационного пространства для пассажиров.
Также сотрудничество будет охватывать развитие цифровых сервисов, создание туристических продуктов на территории региона, участие частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина» в предоставлении медицинской помощи и реализацию инновационных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморье. Стороны планируют расширить стратегическое партнерство между ОАО «РЖД», промышленными предприятиями и морскими портами Приморья для увеличения объемов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.