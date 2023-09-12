Эксперт рассказал, можно ли распознать пропавшую шаурму

«Поэтому мой совет — выбирайте проверенные места для питания, где вы можете быть уверены в качестве продуктов. Однако, даже это не гарантирует полной безопасности пищи. Стоит помнить, что чем меньше пройдет тепловая обработка продукта, тем больше вероятность отравления. И каждый раз, когда вы обедаете или ужинаете не дома, вы рискуете своим здоровьем. Нельзя быть уверенным, что даже дорогие рестораны или уличные лавки соблюдают все санитарные нормы», — подчеркнул Краснов в интервью RuNews24.Ru.