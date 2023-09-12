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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Эксперт рассказал, можно ли распознать пропавшую шаурму

12 сентября 2023, 16:12
Можно ли понять, что шаурма вредна и ее следует категорически избегать? Есть ли какие-то признаки негодности этого блюда? Об этом рассказал профессор Виктор Краснов, доктор медицинских наук.

По его словам, определить испорченность блюда практически невозможно. Некоторые продукты имеют характерный запах при порче, а другие остаются без изменений. Например, существует такое опасное заболевание, как ботулизм, вызываемый бактерией Clostridium botulinum и ее токсинами. Вы никогда не сможете определить наличие этих токсинов в продуктах до тех пор, пока не съедите их и не начнется отравление, добавил эксперт.

«Поэтому мой совет — выбирайте проверенные места для питания, где вы можете быть уверены в качестве продуктов. Однако, даже это не гарантирует полной безопасности пищи. Стоит помнить, что чем меньше пройдет тепловая обработка продукта, тем больше вероятность отравления. И каждый раз, когда вы обедаете или ужинаете не дома, вы рискуете своим здоровьем. Нельзя быть уверенным, что даже дорогие рестораны или уличные лавки соблюдают все санитарные нормы», — подчеркнул Краснов в интервью RuNews24.Ru.

Если вам стало плохо после употребления готовой еды, обратитесь к врачу и не пытайтесь самолечиться. По словам профессора, симптомы, такие как рвота и сильная боль в животе, могут быть характерными для многих болезней, например, язвы желудка.

Однако, если вы уверены, что у вас отравление, до приезда врача можно оказать первую помощь — промывать желудок. Для этого нужно выпить как можно больше воды и вызвать рвоту, чтобы избавиться от части токсинов.

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