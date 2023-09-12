Эксперт рассказал, можно ли распознать пропавшую шаурму

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
По его словам, определить испорченность блюда практически невозможно. Некоторые продукты имеют характерный запах при порче, а другие остаются без изменений. Например, существует такое опасное заболевание, как ботулизм, вызываемый бактерией Clostridium botulinum и ее токсинами. Вы никогда не сможете определить наличие этих токсинов в продуктах до тех пор, пока не съедите их и не начнется отравление, добавил эксперт.
«Поэтому мой совет — выбирайте проверенные места для питания, где вы можете быть уверены в качестве продуктов. Однако, даже это не гарантирует полной безопасности пищи. Стоит помнить, что чем меньше пройдет тепловая обработка продукта, тем больше вероятность отравления. И каждый раз, когда вы обедаете или ужинаете не дома, вы рискуете своим здоровьем. Нельзя быть уверенным, что даже дорогие рестораны или уличные лавки соблюдают все санитарные нормы», — подчеркнул Краснов в интервью RuNews24.Ru.
Если вам стало плохо после употребления готовой еды, обратитесь к врачу и не пытайтесь самолечиться. По словам профессора, симптомы, такие как рвота и сильная боль в животе, могут быть характерными для многих болезней, например, язвы желудка.
Однако, если вы уверены, что у вас отравление, до приезда врача можно оказать первую помощь — промывать желудок. Для этого нужно выпить как можно больше воды и вызвать рвоту, чтобы избавиться от части токсинов.