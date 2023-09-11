Жители аварийного дома на Лесобазе живут без света и батарей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
И все бы ничего, но бомжи срезали батареи, электросчетчики, разбили окна. Вследствие чего жильцы дома, которым не выдали еще квартиры, остались и без света, и без отопления.
«Расселение нашего дома началось еще в январе этого года, последние соседи съехали в начале июля. Мы остались одни в доме и по сей день департамент кормит завтраками. Изначально расселить всех планировали в мае. Теперь расселение перенесли на октябрь. Претензия к департаменту, как они делали закупку новых квартир, что наши соседи уже получили квартиры, а мы проживаем в таких условиях, как на пороховой бочке», — возмутились тюменцы.
По словам горожан, на место ЧП уже вызывали полицию. Однако вся деятельность закончилась на составлении протокола.
В администрации Тюмени сообщили, что в настоящее время Главным управления строительства Тюменской области, подготовлено и принято соглашение о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
«После выделения средств на мероприятие по переселению с гражданами вышеуказанного многоквартирного дома будет проведена работа по подготовке и заключению соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд». — отметили чиновники.
Ранее «Наш Город» писал, что жители аварийных домов по улице Камчатской жаловались на отсутствие компенсационных выплат за снос домов. Тогда чиновники заверили, что вопрос о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» будет решен в ближайшее время.