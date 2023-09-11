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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:52

Жители аварийного дома на Лесобазе живут без света и батарей

Жители аварийного дома на Лесобазе живут без света и батарей

11 сентября 2023, 05:42
Фото: ЧС Тюмень
Жителям попавшего под снос аварийного дома по улице Камчатской приходится жить по соседству с бомжами из-за нерасторопности властей. По словам тюменцев, бездомные поселились в квартирах, которые уже расселены.
Фото: ЧС Тюмень

И все бы ничего, но бомжи срезали батареи, электросчетчики, разбили окна. Вследствие чего жильцы дома, которым не выдали еще квартиры, остались и без света, и без отопления.

«Расселение нашего дома началось еще в январе этого года, последние соседи съехали в начале июля. Мы остались одни в доме и по сей день департамент кормит завтраками. Изначально расселить всех планировали в мае. Теперь расселение перенесли на октябрь. Претензия к департаменту, как они делали закупку новых квартир, что наши соседи уже получили квартиры, а мы проживаем в таких условиях, как на пороховой бочке», — возмутились тюменцы.

По словам горожан, на место ЧП уже вызывали полицию. Однако вся деятельность закончилась на составлении протокола.

В администрации Тюмени сообщили, что в настоящее время Главным управления строительства Тюменской области, подготовлено и принято соглашение о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

«После выделения средств на мероприятие по переселению с гражданами вышеуказанного многоквартирного дома будет проведена работа по подготовке и заключению соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд». — отметили чиновники.
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Ранее «Наш Город» писал, что жители аварийных домов по улице Камчатской жаловались на отсутствие компенсационных выплат за снос домов. Тогда чиновники заверили, что вопрос о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» будет решен в ближайшее время.

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