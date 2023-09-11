Жители аварийного дома на Лесобазе живут без света и батарей

Ранее «Наш Город» писал, что жители аварийных домов по улице Камчатской жаловались на отсутствие компенсационных выплат за снос домов. Тогда чиновники заверили, что вопрос о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» будет решен в ближайшее время.