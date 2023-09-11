Зарека: из деревянной застройки в микрорайон Тюмени, где все включено

За пять лет на месте, где раньше стояли деревяшки и не было современной комфортной инфраструктуры, вырос целый микрорайон из семи многосекционных домов. Там, где раньше было всего 2 000 жилых квадратных метров, «Страна Девелопмент» построила 182 000. И это только квартиры. Еще в каждой парадной застройщик предусмотрел колясочные, стильные светлые коридоры, специальное оборудование для маломобильных граждан.