Зарека: из деревянной застройки в микрорайон Тюмени, где все включено

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В 16 веке, когда через Тюмень проходили торговые пути, а чужеземным торговцам разрешили селиться в городе — им определили место «за рекой». Со временем количество иностранных гостей росло — узбеки, татары, таджики — все, кто привозил и увозил товар гостили именно там, а кто-то и вовсе обосновался.
Спустя время Зарека начала приобретать промышленный облик. Тюменские купцы строили заводы, открывали мастерские. Но район считался исключительно рабочим и непригодным для светской жизни.
В военные годы в Старой Зареке расположился химико-фармацевтический завод. Его перевезли из столицы. Кстати, он функционирует до сих пор.
Город рос, со временем и заречная часть развивалась. Появлялись частные и многоквартирные жилые дома. Но по-прежнему у Зареки был имидж не самого благоприятного района для семейной жизни.
Двухтысячные стали началом перемен. Амбициозные застройщики с современными подходами в строительстве зашли на эту территорию. Так, в 2016 году ГК «Страна Девелопмент» приступила к строительству легендарного в Тюмени жилого комплекса «Европейский берег». ЖК расположился прямо на берегу Туры, недалеко от Профсоюзного моста.
До начала строительства на этом участке стояли 34 старых деревянных дома, у кого-то не было элементарных удобств. Более 90 семей, которые там жили, смогли переехать в комфортное жилье. Все благодаря программе по развитию застроенных территорий, которая стала предшественником КРТ (комплексного развития территорий).
За пять лет на месте, где раньше стояли деревяшки и не было современной комфортной инфраструктуры, вырос целый микрорайон из семи многосекционных домов. Там, где раньше было всего 2 000 жилых квадратных метров, «Страна Девелопмент» построила 182 000. И это только квартиры. Еще в каждой парадной застройщик предусмотрел колясочные, стильные светлые коридоры, специальное оборудование для маломобильных граждан.
Изюминкой микрорайона стали и планировки квартир. «Европейский берег» объединил в одном проекте варианты с террасами, высокими потолками, двумя уровнями, мастер-спальнями, большими гардеробными.
С самого основания застройщик поставил себе миссию — строить жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой по доступной цене. Амбициозная задача — проектировать и возводить ЖК так, чтобы жители могли решить все первостепенные вопросы, не покидая район. Так, на первых этажах домов открылись аптеки, продуктовые магазины, булочные, кафе, салоны услуг, образовательные центры.
Дворы с детскими площадками для самых маленьких стали закрытыми от посторонних. А чтобы и взрослым было чем заняться, все дома ЖК объединил широкий пешеходных бульвар, на котором есть спортивная площадка и уличные тренажёры, горки, качели и развивающие игровые площадки.
По согласованию с органами власти городская территория вдоль реки была передана застройщику, который занялся ее благоустройством. Девелопер инвестировал в проект — более 35 млн рублей. Так появилась набережная, которая стала точкой притяжения для тюменцев и гостей города.
Сейчас, когда ЖК посещают гости, представители профессионального сообщества, архитекторы — все отмечают необычное исполнение крытых паркингов. Попасть в них можно, не выходя на улицу — прямо из жилых домов идет теплый крытый переход.
«Страна» стала первой в Тюмени компанией, которая убрала машины из дворов и сделала пространство внутри ЖК исключительно пешеходным. Но благодаря тому, что подъезды сквозные в них можно попасть с двух сторон — со двора и проезжей части.
Жилой комплекс «Европейский берег» быстро стал знаковым для Тюмени. Вначале проект, выполненный по стандартам, опередившим свое время на 5-6 лет, был оценен покупателями: еще до момента сдачи первого корпуса все квартиры были раскуплены. Позже, его оценили и эксперты рынка: в 2019 году проект вышел в финал федеральной премии Urban Awards.
В этом году застройщик анонсировал долгожданную новость. Компания приступила к строительству «Европейского берега 2.0». И вновь колоссальное преображение территории. Вместо 153 домов без центральной канализации вырастет новый «город в городе».
На участке 29 га построят 10 многосекционных домов от 4 до 25 этажей. Благодаря программе КРТ уже более 300 семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать их ветхих и аварийных домов в новое жилье. Кто-то купил благоустроенную квартиру, а кто-то решил не менять привычный образ жизни и переехал в частный дом.
Продажи квартир в ЖК «Европейский берег 2.0» стартовали в июле этого года. Как и предшественник этот проект объединил в себе все самое лучше. Удобные просторные планировки, пешеходная набережная, площадки для спорта и игр, магазины и кафе на первой линии, круглогодичное озеленение и умные технологии. На территории ЖК предусмотрены два детских сада, еще один — встроенный и одна новая школа.
Как говорит застройщик: «В этом ЖК все включено для комфортной жизни». Первый дом будет сдан в 2025 году, а весь проект завершат в 2030. История преображения тюменской Зареки продолжается.
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