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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

По данным Минздрава стоимость на жизненно важные лекарства подскочила на 1,6%

Врач-терапевт: «Распространение инфекции происходит легко и быстро»

11 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
По данным Минздрава стоимость на жизненно важные лекарства подскочила на 1,6%

В это время года наиболее активен вирус гриппа.

Тюменский участковый врач терапевт Александр Полозов предупреждает о сезонной вирусной инфекции

Осень не только пора опавших листьев, но и сезонного гриппа. Участковый врач-терапевт Александр Полозов в интервью «SM-news» предупреждает, что распространение инфекции происходит очень быстро, особенно в местах скопления людей. При кашле или чихании больного человека, мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся в непосредственной близости.

У гриппа инкубационный период составляет от 12 часов до недели, тем не менее первые симптомы развиваются крайне быстро. Температура тела 38-39 градусов, головная и мышечная боль, а также сухой кашель — все это симптомы вирусной инфекции гриппа. При первых же симптомах стоит обратится к врачу.

«Чтоб обезопасить себя в этот период надо хорошо питаться, тепло одеваться, должен быть полноценный сон, а также избегать физических и психических перегрузок во время болезни. В период подъёма заболевания следует избегать мест большого скопления людей», — рекомендует Александр Полозов.

Медик напомнил, что в период заболевания надо избегать физических нагрузок и стресса. Они сильно ослабляют действие иммунитета.

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#Касается каждого#Тюменская область#Здоровье#Ольга Мэир
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