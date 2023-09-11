Врач-терапевт: «Распространение инфекции происходит легко и быстро»

Осень не только пора опавших листьев, но и сезонного гриппа. Участковый врач-терапевт Александр Полозов в интервью «SM-news» предупреждает, что распространение инфекции происходит очень быстро, особенно в местах скопления людей. При кашле или чихании больного человека, мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся в непосредственной близости.