Врач-терапевт: «Распространение инфекции происходит легко и быстро»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Осень не только пора опавших листьев, но и сезонного гриппа. Участковый врач-терапевт Александр Полозов в интервью «SM-news» предупреждает, что распространение инфекции происходит очень быстро, особенно в местах скопления людей. При кашле или чихании больного человека, мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и могут инфицировать людей, находящихся в непосредственной близости.
У гриппа инкубационный период составляет от 12 часов до недели, тем не менее первые симптомы развиваются крайне быстро. Температура тела 38-39 градусов, головная и мышечная боль, а также сухой кашель — все это симптомы вирусной инфекции гриппа. При первых же симптомах стоит обратится к врачу.
«Чтоб обезопасить себя в этот период надо хорошо питаться, тепло одеваться, должен быть полноценный сон, а также избегать физических и психических перегрузок во время болезни. В период подъёма заболевания следует избегать мест большого скопления людей», — рекомендует Александр Полозов.
Медик напомнил, что в период заболевания надо избегать физических нагрузок и стресса. Они сильно ослабляют действие иммунитета.