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В Тюменской области растет число попыток суицида среди несовершеннолетних

В Тюменской области растет число попыток суицида среди несовершеннолетних

11 сентября 2023, 07:51
Фото: 1MI
В Тюменской области более чем на треть увеличилось число попыток суицида среди подростков. В 2022 году этот показатель достиг 56, тогда как годом ранее составлял 40, в 2020 было зарегистрировано 43 попытки суицида среди детей.
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Дети

Такие данные представил в докладе уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. При этом, повторных попыток самоубийства зафиксировано не было — в 2020 году шестеро детей пытались свести счеты с жизнью второй раз.

Психологическая помощь потребовалась в 2022 году более 6,2 тысячам детей (рост за год на 1%). 108 обращений несовершеннолетних поступило на телефон «Доверие», включая «горячие линии» для детей, родителей, специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года сократилось число самоубийств. Счеты с жизнью в прошлом году свели 205 жителей области, в числе которых 168 мужчин и 37 женщин.

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