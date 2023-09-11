В Тюменской области растет число попыток суицида среди несовершеннолетних

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Такие данные представил в докладе уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. При этом, повторных попыток самоубийства зафиксировано не было — в 2020 году шестеро детей пытались свести счеты с жизнью второй раз.
Психологическая помощь потребовалась в 2022 году более 6,2 тысячам детей (рост за год на 1%). 108 обращений несовершеннолетних поступило на телефон «Доверие», включая «горячие линии» для детей, родителей, специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года сократилось число самоубийств. Счеты с жизнью в прошлом году свели 205 жителей области, в числе которых 168 мужчин и 37 женщин.