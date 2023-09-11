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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Ресторан в центре Тюмени

В тюменском крафтовом кластере «Конюшня» закрылся известный ресторан

11 сентября 2023, 13:55
Фото: Яндекс.Карты
Ресторан в центре Тюмени
В центре областной столицы на улице Водопроводной, 14 закрылся ресторан «Hololo». Заведение проработало почти два года.

Представители Hololo сообщили «Нашему городу», что гастробар не планирует переезжать на другое место. Оно располагалось в крафтовом кластере «Конюшня» в центре Тюмени с ноября 2021 года.

Сообщения о закрытии заведения появились ещё 3 сентября, на прошлой неделе бар начал сворачивать свою работу. Стоит отметить, что в этом же районе расположены два кафе и они бар.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в конце августа закрылось одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Вопрос о завершении работы обсуждался с командой заведения и гостями.

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