В тюменском крафтовом кластере «Конюшня» закрылся известный ресторан

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Представители Hololo сообщили «Нашему городу», что гастробар не планирует переезжать на другое место. Оно располагалось в крафтовом кластере «Конюшня» в центре Тюмени с ноября 2021 года.
Сообщения о закрытии заведения появились ещё 3 сентября, на прошлой неделе бар начал сворачивать свою работу. Стоит отметить, что в этом же районе расположены два кафе и они бар.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в конце августа закрылось одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Вопрос о завершении работы обсуждался с командой заведения и гостями.