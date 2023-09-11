В Тюмени продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ

Эксперт отметил, что раньше коридоры могли быть шириной 1,5 метра, но сейчас это уже не допустимо согласно пожарным нормам. Каково решение этой проблемы? По мнению специалиста, есть несколько вариантов. Ранее не было возможности привести старое здание в соответствие с санитарными нормами, и к тому же оно имело определенные дефекты, которые уже невозможно было исправить, пишет «КП-Тюмень».