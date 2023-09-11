В Тюмени продолжается строительство нового корпуса ТюмГУ

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Несколько лет назад новости о сносе старого здания, где раньше находилось уездное училище, вызвали шум в городе. Сначала люди пытались защитить его, в том числе найти историческую ценность строения. А когда началась стройка, возлагали гвоздики в знак протеста.
Однако при разборе здания специалисты обнаружили, что оно представляло опасность для студентов, рассказал руководитель филиала «Мостострой-11» «Строительное управление» Иван Худяков.
— Здание не имело надежного фундамента, без свай. Фундамент был размером около 1 — 1,5 метра и имел трещины уже в блоках. Видели ли вы, жители Тюмени, какие там были металлические стяжки? Боковая стена была полностью подперта шпалами. Это представляло угрозу обрушения. Реконструировать здание… Зачем? Когда здесь есть прекрасное место и новому зданию нужна новая площадь. Это логичное решение — построить новый корпус, а не восстанавливать старый, — сказал Иван Худяков.
Эксперт отметил, что раньше коридоры могли быть шириной 1,5 метра, но сейчас это уже не допустимо согласно пожарным нормам. Каково решение этой проблемы? По мнению специалиста, есть несколько вариантов. Ранее не было возможности привести старое здание в соответствие с санитарными нормами, и к тому же оно имело определенные дефекты, которые уже невозможно было исправить, пишет «КП-Тюмень».