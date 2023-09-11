В Тюмени крановщик потерял сознание при работе на высоте

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По данным тюменской поисково-спасательной службы, крановщик потерял сознание. На место инцидента вызвали специалистов ТОСЭР.
Спасатели оказали содействие в транспортировке мужчины с высоты. Работы проводились на одном из тюменских заводов. Мужчина серьёзно не пострадал.
«При помощи альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50, спасатели спустили и передали сотрудникам СМП крановщика, который потерял сознание», — сообщили в ГКУ ТО «ТОСЭР».
28 августа «Наш город» сообщал, что в самолёте, летевшем из Москвы в Тюмень, пожилой женщине стало плохо. Ей помогли тюменские врачи, они вовремя оказали необходимую медпомощь.