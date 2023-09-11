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Updated Сегодня, 11:13

Крановщик потерял сознание

В Тюмени крановщик потерял сознание при работе на высоте

11 сентября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Крановщик потерял сознание
В областной столице спасатели ТОСЭР помогли мужчине, которому стало плохо. В этот момент он работал на высоте.

По данным тюменской поисково-спасательной службы, крановщик потерял сознание. На место инцидента вызвали специалистов ТОСЭР.

Спасатели оказали содействие в транспортировке мужчины с высоты. Работы проводились на одном из тюменских заводов. Мужчина серьёзно не пострадал.

«При помощи альпинистского снаряжения, жестких носилок и пожарного подъемника АКП-50, спасатели спустили и передали сотрудникам СМП крановщика, который потерял сознание», — сообщили в ГКУ ТО «ТОСЭР».

28 августа «Наш город» сообщал, что в самолёте, летевшем из Москвы в Тюмень, пожилой женщине стало плохо. Ей помогли тюменские врачи, они вовремя оказали необходимую медпомощь.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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