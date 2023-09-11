В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса

По данным системы СБИС, общая задолженность ООО «Дон» (зарегистрирована в Тюмени) превышает 5 млн рублей. В настоящий момент операции по счетам компании приостановлены. Организация работает на рынке производства мобильных конструкций и логистических услуг больше 10 лет. За это время было выполнено 17 госконтрактов, самым крупным покупателей стала ООО «РН-Пурнефтегаз» (нефтегазовая компания, обслуживающая месторождения).