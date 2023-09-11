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В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса

В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса

11 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Тюменскую компанию ООО «Дон» банкротят за долги по электроэнергии. Иск к организации подала «Газпром энергосбыт Тюмень».

По данным картотеки арбитражных дел, иск поступил ещё на прошлой неделе. Дело №А70-18933/2023 находится на рассмотрении, но точная сумма долга пока не называется.

По данным системы СБИС, общая задолженность ООО «Дон» (зарегистрирована в Тюмени) превышает 5 млн рублей. В настоящий момент операции по счетам компании приостановлены. Организация работает на рынке производства мобильных конструкций и логистических услуг больше 10 лет. За это время было выполнено 17 госконтрактов, самым крупным покупателей стала ООО «РН-Пурнефтегаз» (нефтегазовая компания, обслуживающая месторождения).

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Ранее «Наш город» сообщал, что прокурор Тюменской области подал иски в Арбитражный суд региона о признании недействительными результаты восьми муниципальных торгов по сносу жилья.

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