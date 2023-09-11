В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:53
По данным картотеки арбитражных дел, иск поступил ещё на прошлой неделе. Дело №А70-18933/2023 находится на рассмотрении, но точная сумма долга пока не называется.
По данным системы СБИС, общая задолженность ООО «Дон» (зарегистрирована в Тюмени) превышает 5 млн рублей. В настоящий момент операции по счетам компании приостановлены. Организация работает на рынке производства мобильных конструкций и логистических услуг больше 10 лет. За это время было выполнено 17 госконтрактов, самым крупным покупателей стала ООО «РН-Пурнефтегаз» (нефтегазовая компания, обслуживающая месторождения).
Ранее «Наш город» сообщал, что прокурор Тюменской области подал иски в Арбитражный суд региона о признании недействительными результаты восьми муниципальных торгов по сносу жилья.