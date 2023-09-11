В Тобольске разрушаются три многоквартирных дома с печным отоплением

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Печное отопление до сих пор сохраняется в домах №37, 39, 41, сообщает подписчица паблика «Типичный Тобольск». В 2019 году здания признали аварийными.
«Сейчас подходит конец 2023 года, за все это время состояние домов только ухудшилось. Прошу заметить мы единственные в городе дома с печным отоплением!!! Печи находят в аварийном состоянии, они разрушены как внешне, так и внутренне», — отмечает подписчица паблика «Типичный Тобольск».
В доме №41 частично обрушился потолок, местные жители полагают, что сгнила сама крыша, сама доска. Здесь может образоваться дыра, крыша может обрушиться. На данный момент во всех трёх домах нет центрального отопления, горячей воды и канализации.
Ранее «Наш город» сообщал, что ФАС требует от властей Тобольского района провести честный аукцион на содержание дорог. Общая протяженность автозимников составляет почти 350 километров, внутрипоселковых автодорог 34 км, количество ледовых переправ — 8 штук.