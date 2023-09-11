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В РЭО отметили самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

В РЭО отметили самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

11 сентября 2023, 16:57
Фото: piqsels.com
Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа лидируют по количеству подписанных концессионных соглашений в сфере обращения с отходами, о чем рассказал гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава ППК «РЭО», который выступил спикером на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», подчеркнул, что пока Дальневосточный ФО располагается чуть ниже остальных федеральных округов. Как сообщает gorod55.ru, на сегодняшний день наибольшей активностью отличаются Центральный, Северо-Западный и Уральский округа. Кроме того, активные действия начались и в Южном федеральном округе, где сейчас к реализации готовятся достаточно крупные концессии. «И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — поделился ближайшими планами глава Российского экологического оператора.

Помимо этого, Буцаев в своей речи коснулся темы воплощения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», что подразумевает строительство в каждом из восьми федеральных округов собственного экопромышленного парка. Все они уже запроектированы и прошли экспертизу, строительство стартовало, а завершить его планируется в следующем году.

Буцаев особо отметил, что такие площадки должны быть построены не ради самой площадки, а для размещения конкретных резидентов.

По словам главы РЭО, в Дальневосточном ФО экопромышленный парк появится в пределах Приморского края. Буцаев рассказал о некоторых сложностях в поиске резидентов. Планируется организовать встречу с утилизаторами всех регионов Дальнего Востока, чтобы активизировать их решения по размещению на площадке парка. Он выразил надежду, что Приморье не попадет в перечень субъектов РФ с недозагруженными экопромпарками, так как в некоторых регионах на данный момент количество заявок уже превысило возможности размещения.

Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» состоялась благодаря участию Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 начал свою работу во Владивостоке 10 сентября и будет проходить до 13 сентября.

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