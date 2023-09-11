В РЭО отметили самые активные федеральные округа по заключению концессий в сфере ТКО

Глава ППК «РЭО», который выступил спикером на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», подчеркнул, что пока Дальневосточный ФО располагается чуть ниже остальных федеральных округов. Как сообщает gorod55.ru, на сегодняшний день наибольшей активностью отличаются Центральный, Северо-Западный и Уральский округа. Кроме того, активные действия начались и в Южном федеральном округе, где сейчас к реализации готовятся достаточно крупные концессии. «И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — поделился ближайшими планами глава Российского экологического оператора.