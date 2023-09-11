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В РЭО назвали Сахалин лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

В РЭО назвали Сахалин лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

11 сентября 2023, 15:47
Фото: piqsels.com
Сахалинской области удалось заключить наибольшее количество концессионных соглашений в сфере обращения с отходами в Дальневосточном федеральном округе, заявил гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Как сообщает vostokmedia.com, Буцаев, выступая на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», обратился к присутствующему на мероприятии губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и назвал регион лидером в ДФО по количеству подписанных концессионных соглашений и статусу их исполнения. Глава РЭО отметил, что на данный момент подписано пять концессионных соглашений, из которых три самых крупных способны закрыть фактически все целевые показатели региона как 2024 года, так и 2030-го. «И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — подчеркнул Денис Буцаев.

В настоящее время уже началась работа по проектированию объектов. Глава РЭО заявил, что до конца этого года планируется «зайти в экспертизу» для того, чтобы уже в 2024 году начать строительство с соблюдением сжатых сроков реализации.

Поддержка Российского экологического оператора заключается в финансировании проектов, подписанных в рамках концессионных и инвестиционных соглашений, благодаря вырученным от размещения облигаций РЭО средствам в размере до 95% от суммарного объема инвестиций.

Добавим, что сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» состоялась при участии Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 организован во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Стоит отметить, что ключевая задача РЭО на данный момент — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. К 2030 году необходимо добиться сортировки 100% объема мусора и сокращения отправляемых на полигоны отходов вдвое. Для выполнения таких нормативов необходимо построение экономики замкнутого цикла.

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