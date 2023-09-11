В РЭО назвали Сахалин лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке

Как сообщает vostokmedia.com, Буцаев, выступая на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», обратился к присутствующему на мероприятии губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и назвал регион лидером в ДФО по количеству подписанных концессионных соглашений и статусу их исполнения. Глава РЭО отметил, что на данный момент подписано пять концессионных соглашений, из которых три самых крупных способны закрыть фактически все целевые показатели региона как 2024 года, так и 2030-го. «И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — подчеркнул Денис Буцаев.