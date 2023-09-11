В 2024 году в Тюмени появятся городские пляжи

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Тюмени в 2024 году появятся городские пляжи. Как сообщает издание 72.RU, ссылаясь на главу тюменского управления МЧС Артура Хачатряна. По мнению специалиста, городские власти в следующем году обустроят места для бесплатного купания в водоемах. Это будет сделано в тех местах, где вода соответствует нормам. Кроме того, отмечается, что на территории пляжей будут дежурить спасатели. Планируется оборудовать 50 таких пляжей. О точной локации пока говорить не приходится.
— Недавно губернатор дал задание по организации муниципальных пляжей, чтобы люди выходили купаться на цивилизованном пляже под присмотром спасателей. Это всё требует различных согласований со всеми структурами. На следующий год планируем уже что-то открыть. Пока определено 50 мест, а сколько получится — будем смотреть, — рассказал глава тюменского управления МЧС.
Не так давно портал «Nashgorod.ru» публиковал эксклюзивный материал с информацией о пляжах, где люди тонут чаще всего. В этом году число утонувших детей уже превысило показатель прошлого года, Так в 2022 году из 42 людей, утонувших в Тюменской области, 7 были несовершеннолетними. В этом году летальных случаев пока меньше — 24, однако 8 раз в водоемах погибали дети.
В середине летнего сезона наше издание сообщало, что на тюменских пляжах нет свободных лежаков. Борьба за свободное место на платных пляжах была бешенной. Такие ситуации складывались на Верхнем Бору и на Мысу.