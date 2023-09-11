В 2024 году в Тюмени появятся городские пляжи

Не так давно портал «Nashgorod.ru» публиковал эксклюзивный материал с информацией о пляжах, где люди тонут чаще всего. В этом году число утонувших детей уже превысило показатель прошлого года, Так в 2022 году из 42 людей, утонувших в Тюменской области, 7 были несовершеннолетними. В этом году летальных случаев пока меньше — 24, однако 8 раз в водоемах погибали дети.