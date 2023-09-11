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Updated Сегодня, 12:18

Дороги остаются большой проблемой в благополучной Тюмени.

Тюменцы за неделю 227 раз пожаловались на дороги

11 сентября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Дороги остаются большой проблемой в благополучной Тюмени.
За неделю на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 227 обращений о качестве тюменских дорог. Это примерно четверть от всех обращений на портале Госуслуг.

За неделю на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 799 сообщений от жителей региона. Больше всего сигналов касались темы «Дороги» — 227. Чаще всего пользователи обращались с просьбами о ремонте дорог и организации парковок, а также сообщали о неисправном освещении.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» принимает обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов. Кроме того, на платформе можно поучаствовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

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#Тюмень#Тюменская область#Дороги#Ольга Мэир
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