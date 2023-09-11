Тюменцы за неделю 227 раз пожаловались на дороги

За неделю на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 799 сообщений от жителей региона. Больше всего сигналов касались темы «Дороги» — 227. Чаще всего пользователи обращались с просьбами о ремонте дорог и организации парковок, а также сообщали о неисправном освещении.