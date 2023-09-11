Тюменцы за неделю 227 раз пожаловались на дороги

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
За неделю на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 799 сообщений от жителей региона. Больше всего сигналов касались темы «Дороги» — 227. Чаще всего пользователи обращались с просьбами о ремонте дорог и организации парковок, а также сообщали о неисправном освещении.
Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» принимает обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов. Кроме того, на платформе можно поучаствовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.