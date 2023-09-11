Тюменцев завлекают в миллиардный бизнес на острове Бали

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:13
По данным сайта объявлений, строения должны появиться в одном из посёлков Индонезии, окупаемость инвестиций 5 — 6 лет. Проект включает в себя 60 апартаментов и 12 вилл, а также обширную инфраструктуру, сочетающую различные удобства и услуги для проживающих. Здесь планируют возвести ночной клуб, спортзал, садик и магазины. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.
Будущих инвесторов уверяют, что дома будут пользоваться спросом. Авторы проекта полагают, что разнообразие услуг может привлечь постоянных клиентов, что обеспечит хорошую прибыль.
Ранее «Наш город» сообщал, что переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтобы жить и строить бизнес. Дня них планируется построить поселок и индустриальный парк.