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Published Сегодня, 13:10

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Бизнес на миллиард

Тюменцев завлекают в миллиардный бизнес на острове Бали

11 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Бизнес на миллиард
Бизнес будет работать за рубежом. Он связан со строительством дорогого жилого комплекса и арендой посещений.

По данным сайта объявлений, строения должны появиться в одном из посёлков Индонезии, окупаемость инвестиций 5 — 6 лет. Проект включает в себя 60 апартаментов и 12 вилл, а также обширную инфраструктуру, сочетающую различные удобства и услуги для проживающих. Здесь планируют возвести ночной клуб, спортзал, садик и магазины. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

Будущих инвесторов уверяют, что дома будут пользоваться спросом. Авторы проекта полагают, что разнообразие услуг может привлечь постоянных клиентов, что обеспечит хорошую прибыль.

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Ранее «Наш город» сообщал, что переселенцы из Германии приедут в Тюмень, чтобы жить и строить бизнес. Дня них планируется построить поселок и индустриальный парк.

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