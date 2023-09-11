Тюменцев завлекают в миллиардный бизнес на острове Бали

По данным сайта объявлений, строения должны появиться в одном из посёлков Индонезии, окупаемость инвестиций 5 — 6 лет. Проект включает в себя 60 апартаментов и 12 вилл, а также обширную инфраструктуру, сочетающую различные удобства и услуги для проживающих. Здесь планируют возвести ночной клуб, спортзал, садик и магазины. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.