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Тюменский блогер, купавшийся в луже, прокатился в ванне по Тюмени

Тюменский блогер, купавшийся в луже, прокатился в ванне по Тюмени

11 сентября 2023, 05:06
Фото: ВК Эд фил
Тюменский блогер Эдуард Филиппов вновь прокатился в ванне по Тюмени. Правда, в этот раз не сам — вместо него в ванне мылся тюменский музыкант Адам Гудымов, попутно привлекая внимание к проблемам, связанным с водоснабжением и обмелением реки Туры.
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Видео: ЧС тюмень

Судя по баннерам, украшавшим ванну на колесах, Филиппов провел и агитацию голосовать за партию «Новые люди» на выборах 10 сентября. Кстати, ранее блогер принимал участие в избирательной кампании партии «Новые люди», однако ему не удалось зарегистрироваться.

Видеоролик с катанием по Тюмени в ванне на колесах был опубликован в социальных сетях. Правда, такое «дурачество» оценили не все горожане.

«Правильно, что не стал голосовать за „Новых людей“. Там же одни неадекваты. Его бы креативность да в нужное русло, а так все просто нелепо, на мой взгляд. Зачем это все??? Маразм крепчает. К сожалению», — отметили тюменцы.

В 2018 году Эдуард Филиппов уже катался в ванне на колесах по Тюмени. Тот видеоролик стал вирусным и принес Филиппову популярность. Блогера начали приглашать в различные шоу, а Эд Фил (так он называет себя) продолжил снимать вирусные видеоролики — плавал в луже, ездил по дороге в халате и т. д.

В 2021 году Филиппов, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам с неприятным запахом от водопроводной воды, привез ванну, наполненную той самой грязной и с запахом водой, к зданию Тюменской областной Думы.

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