Тюменский блогер, купавшийся в луже, прокатился в ванне по Тюмени

В 2018 году Эдуард Филиппов уже катался в ванне на колесах по Тюмени. Тот видеоролик стал вирусным и принес Филиппову популярность. Блогера начали приглашать в различные шоу, а Эд Фил (так он называет себя) продолжил снимать вирусные видеоролики — плавал в луже, ездил по дороге в халате и т. д.