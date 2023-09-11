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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Дети и родители

Тюменским детям не хватает бесплатных кружков и общения с родными

11 сентября 2023, 11:45
Фото: Midjourney
Дети и родители
Тюменцы полагают, что для снижения числа попыток суицида у детей и подростков нужно открывать больше бесплатных кружков и ограничить использование телефона.
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Дети

Если появятся кружки, дети перестанут «много времени проводят в телефоне на непонятных сайтах».

«Ну так нужно больше бесплатно открывать кружкой для детей. Танцы, футбол, рисование. Детям нечем даже заняться», — полагает тюменка Луна Ч.

Ещё одна проблема в том, что дети боятся даже выговориться родным, «поэтому много времени просиживают в телефоне». Если бы работали бесплатные секции, то «они хоть куда-то могли бы себя деть».

Некоторые тюменцы полагают, что суицидальные мысли «вызывает учёба и родители. Детям тоже нужен отдых». Снижение стресса позволит серьёзно улучшить ситуацию с попытками суицида и ребят, полагает Виталий К.

В Тюменской области растет число попыток суицида среди несовершеннолетних
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Раннее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области более чем на треть увеличилось число попыток суицида среди подростков. В 2022 году этот показатель достиг 56.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Дети#Новости тюмени#Тюменцы
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