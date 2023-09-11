Тюменским детям не хватает бесплатных кружков и общения с родными

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Если появятся кружки, дети перестанут «много времени проводят в телефоне на непонятных сайтах».
«Ну так нужно больше бесплатно открывать кружкой для детей. Танцы, футбол, рисование. Детям нечем даже заняться», — полагает тюменка Луна Ч.
Ещё одна проблема в том, что дети боятся даже выговориться родным, «поэтому много времени просиживают в телефоне». Если бы работали бесплатные секции, то «они хоть куда-то могли бы себя деть».
Некоторые тюменцы полагают, что суицидальные мысли «вызывает учёба и родители. Детям тоже нужен отдых». Снижение стресса позволит серьёзно улучшить ситуацию с попытками суицида и ребят, полагает Виталий К.
Раннее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области более чем на треть увеличилось число попыток суицида среди подростков. В 2022 году этот показатель достиг 56.