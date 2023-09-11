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Рыбалка у реки

Тюменец выловил огромную щуку в реке Иртыш

11 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Рыбалка у реки
Большую щуку поймал житель Тюменской области. При взвешивании, весы показали 14,12 килограмм.
Сюжет
Рыбалка

Мужчина рыбачил в реке Иртыш. Подобного трофея он не ожидал.

«Поездка на Иртыш удалась. В ожидании трофея на 8-9 кг попалась на 14,120 кг. Чуть не выпрыгнула из лодки, поломала удочку в труху, полный треш», — сообщил тюменец Петр И.

Местные рыбаки отмечают, что сейчас на Иртыше всё чаще появляется «крупная рыба». Здесь можно наловить трофеев.

Фото: Фото тюменец Петр И.
«Езду на Иртыш и Обь исключительно ради возможности поймать трофей! Пока почти 11 кг», — отметил Алексей Я.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выловил огромную щуку весом 12 килограмм. Свой улов он поймал в Тобольском районе. На хорошие трофеи тюменец потратил всего два часа и остался доволен результатом.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Рыбалка
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