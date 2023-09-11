Тюменец выловил огромную щуку в реке Иртыш

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Мужчина рыбачил в реке Иртыш. Подобного трофея он не ожидал.
«Поездка на Иртыш удалась. В ожидании трофея на 8-9 кг попалась на 14,120 кг. Чуть не выпрыгнула из лодки, поломала удочку в труху, полный треш», — сообщил тюменец Петр И.
Местные рыбаки отмечают, что сейчас на Иртыше всё чаще появляется «крупная рыба». Здесь можно наловить трофеев.
«Езду на Иртыш и Обь исключительно ради возможности поймать трофей! Пока почти 11 кг», — отметил Алексей Я.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выловил огромную щуку весом 12 килограмм. Свой улов он поймал в Тобольском районе. На хорошие трофеи тюменец потратил всего два часа и остался доволен результатом.