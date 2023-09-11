Цены на бензин в Тюмени достигли исторического максимума

Вторая версия — рост цен связан с общим увеличением налоговой нагрузки на отрасль, и, в первую очередь, с намерением правительства снизить на 50% выплаты по демпферу с сентября этого года. Демпферный механизм компенсировали разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. В этом году в среднем по демпферу из бюджета нефтяникам уходило от 79 до 109 млрд рублей в месяц.