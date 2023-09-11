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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Бензин дорожает буквально с каждым днем.

Цены на бензин в Тюмени достигли исторического максимума

11 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Бензин дорожает буквально с каждым днем.
Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 51,6 за литр. В конце августа он стоил 49,36 рублей. Это самый резкий скачок цен на топливо за пять лет.

По данным официального сайта сервиса мониторинга Benzin Price, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 51 рубль 60 копеек за литр. Она зафиксирована на АЗС сети «Новый поток» 189-й км. Такого заметного роста не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис, а нефтяным компаниям запретили поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции.

По данным Benzin Price, средняя стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 50 рублей, 90 копеек за литр.

Газета.Ру сообщает, что Биржевая цена АИ-92 также обновила исторический рекорд — 65 тысяч рублей за тонну. Новые максимумы устанавливает и бензин АИ-95, стоимость этой марки за день повысилась на 0,5%, до 76 876 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива обновила рекорд, поднявшись на 0,83%, до 69 122 рублей за тонну.

Росстат сообщал, что в июле стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 2% по сравнению с июнем. Всего с января цена литра бензина на заправках выросла на 4,8%, а литра дизельного топлива — на 0,6%.

— На стоимость топлива серьезно влияют курсы валют, поскольку оно отгружается и на экспорт, — поясняет экономист Дмитрий Курганов. — Официальные версия, что котировки растут из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и увеличения объемов экспорта топлива, в том числе и бензина.

Вторая версия — рост цен связан с общим увеличением налоговой нагрузки на отрасль, и, в первую очередь, с намерением правительства снизить на 50% выплаты по демпферу с сентября этого года. Демпферный механизм компенсировали разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. В этом году в среднем по демпферу из бюджета нефтяникам уходило от 79 до 109 млрд рублей в месяц.

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Правительство рассматривает ограничение экспорта топлива как один из вариантов нормализации обстановки — обсуждается лицензирование экспорта, запрет на экспорт через посредников, увеличение пошлин и другие меры. Много лет одним из механизмов стабилизации был топливный демпфер: нефтяные компании получали налоговый вычет, который компенсировал часть «упущенной выгоды» от непродажи топлива за рубеж.

С 1 сентября его размеры сократились вдвое, что лишает нефтяные компании миллиардных компенсаций. Эксперты уверены, что происходящее на топливном рынке тесно связано именно с этими урезанными компенсациями.

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