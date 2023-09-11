Студентам тюменского Медуниверситета устроили учебу по личным биологическим часам

«По итогам первого семестра и учебного года мы сопоставим показатели участников проекта и обучающихся из контрольной группы, которые учились по стандартному расписанию. С помощью актиметров, которые в ближайшее время получат и будут носить студенты, мы оценим качество их сна, параметры активности, ритма, температуры тела, полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах. Студенты пройдут анкетирование и оценят самочувствие, мы также сделаем срез их успеваемости», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин.