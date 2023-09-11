nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Никаких больше будильников в 5 утра

Студентам тюменского Медуниверситета устроили учебу по личным биологическим часам

11 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Никаких больше будильников в 5 утра
С 1 сентября 30 первокурсников тюменского медуниверситета начали обучение по индивидуальному графику. В вузе запущен проект «Умное расписание». Эксперимент призван повысить успеваемость студентов.

Экспериментальный проект «Умное расписание» запустил 1 сентября Тюменский медицинский университет. Специалисты кафедры биологии, под руководством профессора Дениса Губина хотят помочь студентам сохранить здоровье и повысить успеваемость.

К обучению по индивидуальному графику приступили две группы первокурсников — 30 человек. Расписание составлено с учетом их биологических часов. По результатам тестирования все студенты оказались «совами», то есть людям с поздним хронотипом (индивидуальным суточным ритмом). Занятия у них начинаются после 10 утра, на 2-3 часа позже, чем у сокурсников.

Об условном делении всех людей на «сов» и «жаворонков» науке известно давно. В последние годы исследователи провели ряд экспериментов и углубили знания о хронотипах. Например, выяснилось, что у «сов» из-за следования стандартному рабочему графику и недосыпания снижаются результаты учебы, появляется пищевая зависимость и метаболические нарушения, это учли при разработке «умного расписания».

Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
Узнать подробнее

«По итогам первого семестра и учебного года мы сопоставим показатели участников проекта и обучающихся из контрольной группы, которые учились по стандартному расписанию. С помощью актиметров, которые в ближайшее время получат и будут носить студенты, мы оценим качество их сна, параметры активности, ритма, температуры тела, полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах. Студенты пройдут анкетирование и оценят самочувствие, мы также сделаем срез их успеваемости», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин.

К участию пригласили ребят со значительным социальным джетлагом, у которых сдвиг сна в выходные по отношению к будням превышает 90 минут. В течение учебного года они будут получать от специалистов университета рекомендации по диете, физической активности и режиму отдыха.

Читайте также:
«Неблагодарное дело»: почему тюменские выпускники вузов не идут работать в школу?Тюменская школьница поучаствовала в «Разговоре о важном» с Владимиром ПутинымДикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
#Тюмень#Образование#Студенты#Медицина72#Ольга Мэир
Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Сегодня, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Сегодня, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Сегодня, 09:14
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Сегодня, 07:55
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Сегодня, 11:16
Опять -5: в Тюменской области резко похолодает
Сегодня, 08:41