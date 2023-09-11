Студентам тюменского Медуниверситета устроили учебу по личным биологическим часам

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Экспериментальный проект «Умное расписание» запустил 1 сентября Тюменский медицинский университет. Специалисты кафедры биологии, под руководством профессора Дениса Губина хотят помочь студентам сохранить здоровье и повысить успеваемость.
К обучению по индивидуальному графику приступили две группы первокурсников — 30 человек. Расписание составлено с учетом их биологических часов. По результатам тестирования все студенты оказались «совами», то есть людям с поздним хронотипом (индивидуальным суточным ритмом). Занятия у них начинаются после 10 утра, на 2-3 часа позже, чем у сокурсников.
Об условном делении всех людей на «сов» и «жаворонков» науке известно давно. В последние годы исследователи провели ряд экспериментов и углубили знания о хронотипах. Например, выяснилось, что у «сов» из-за следования стандартному рабочему графику и недосыпания снижаются результаты учебы, появляется пищевая зависимость и метаболические нарушения, это учли при разработке «умного расписания».
«По итогам первого семестра и учебного года мы сопоставим показатели участников проекта и обучающихся из контрольной группы, которые учились по стандартному расписанию. С помощью актиметров, которые в ближайшее время получат и будут носить студенты, мы оценим качество их сна, параметры активности, ритма, температуры тела, полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах. Студенты пройдут анкетирование и оценят самочувствие, мы также сделаем срез их успеваемости», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин.
К участию пригласили ребят со значительным социальным джетлагом, у которых сдвиг сна в выходные по отношению к будням превышает 90 минут. В течение учебного года они будут получать от специалистов университета рекомендации по диете, физической активности и режиму отдыха.