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Пробки сковали Тюмень

Стоим по 1,5 — 2 часа: под Тюменью водители задыхаются от пробок из-за автохамов

11 сентября 2023, 17:11
Фото: 1MI
Пробки сковали Тюмень
Жители села Перевалово вынуждены добираться до дома по 1,5-2 часа. Всему виной огромные пробки и автохамы, которые ездят по обочинам.
«Мы на протяжении нескольких месяцев простаиваем в километровых пробках добираясь домой. Это просто „квест доехать до дома на целом авто“, водителям которые едут по правилам ПДД просто невозможно двигаться по своей полосе. Что творят автомобилисты, они едут в 3, а то и в 4 ряда», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Водители отмечают, что пробка растягивается только до поста ДПС, далее машины едут свободнее. Тюменцы отмечают, что похожая ситуация складывается на всех трассах в южной части города в часы пик.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 сентября в областной столице на Московском тракте собралась пробка на 4,5 километра. Водителям было сложно выехать из Тюмени.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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