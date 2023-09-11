Стоим по 1,5 — 2 часа: под Тюменью водители задыхаются от пробок из-за автохамов

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
«Мы на протяжении нескольких месяцев простаиваем в километровых пробках добираясь домой. Это просто „квест доехать до дома на целом авто“, водителям которые едут по правилам ПДД просто невозможно двигаться по своей полосе. Что творят автомобилисты, они едут в 3, а то и в 4 ряда», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Водители отмечают, что пробка растягивается только до поста ДПС, далее машины едут свободнее. Тюменцы отмечают, что похожая ситуация складывается на всех трассах в южной части города в часы пик.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 сентября в областной столице на Московском тракте собралась пробка на 4,5 километра. Водителям было сложно выехать из Тюмени.