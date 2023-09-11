Стали известны предварительные результаты выборов в Тюменской области

За Александр Моора проголосовали более 1 миллиона 64 тысяч человек. На втором месте с 8,25% или 11,4 тысячами голосов избирателей расположился представитель партии ЛДПР Денис Садовников, на третьем — Иван Леченко от КПРФ. Он набрал 7,93% или 107,086 тысяч голосов избирателей.