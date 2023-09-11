Стали известны предварительные результаты выборов в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
За Александр Моора проголосовали более 1 миллиона 64 тысяч человек. На втором месте с 8,25% или 11,4 тысячами голосов избирателей расположился представитель партии ЛДПР Денис Садовников, на третьем — Иван Леченко от КПРФ. Он набрал 7,93% или 107,086 тысяч голосов избирателей.
За Владимира Пискайкина, кандидата от партии «Справедливая Россия — За правду», проголосовали всего 3,63% избирателей, чуть более 49 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что по предварительным данным, партия «Единая Россия» набрала 49% голосов избирателей на выборах депутатов Тюменской городской думы. ЛДПР поддержали 15,17% избирателей, партию КПРФ — 8,83%.