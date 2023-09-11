Сразу на 30% подорожают авиабилеты из Тюмени в Москву и Сочи

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По данным онлайн-агрегаторов, в конце лета и начале сентября улететь из областной столицы в Сочи стоило около 4,8 тысяч рублей. Начиная с октября цены повысятся до 6 — 8 тысяч за билет.
Похожая ситуация и с перелётами в Москву. В сентября билеты из Тюмени с столицу можно было приобрести за 3 — 4 тысячи рублей. С октября цены поднимутся до 6 тысяч рублей.
Напомним, что в начале августа билеты из Тюмени в Сочи стоили до 10 тысяч рублей. К концу месяца цены снизились почти на 40%.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты из Тюмени в Дубай в октябре подорожают почти на 40% с 16 до 23 тысяч рублей.