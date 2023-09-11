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Самолет готовится к взлету их аэропорта

Сразу на 30% подорожают авиабилеты из Тюмени в Москву и Сочи

11 сентября 2023, 14:33
Фото: 1MI
Самолет готовится к взлету их аэропорта
После сентябрьского снижения тюменцев ждёт очередной виток роста цен на авиабилеты. Почти на 20 — 30% увеличится стоимость перелётов из Тюмени в Москву и Сочи.

По данным онлайн-агрегаторов, в конце лета и начале сентября улететь из областной столицы в Сочи стоило около 4,8 тысяч рублей. Начиная с октября цены повысятся до 6 — 8 тысяч за билет.

Похожая ситуация и с перелётами в Москву. В сентября билеты из Тюмени с столицу можно было приобрести за 3 — 4 тысячи рублей. С октября цены поднимутся до 6 тысяч рублей.

Напомним, что в начале августа билеты из Тюмени в Сочи стоили до 10 тысяч рублей. К концу месяца цены снизились почти на 40%.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты из Тюмени в Дубай в октябре подорожают почти на 40% с 16 до 23 тысяч рублей.

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