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Сразу четыре рейса задерживаются в тюменском аэропорту

Сразу четыре рейса задерживаются в тюменском аэропорту

11 сентября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Три лайнера прилетят в аэропорт «Рощино» с опозданием. Самолет, следующий по маршруту Тюмень — Самара, вылетит с задержкой в три часа.

По данным онлйна-табло аэропорта «Рощино», лайнер Embraer-170 рейса №5351 прибудет в Тюмень в 16:28. Задержка составит почти 1,5 часа.

«Это связанно с поздним вылетом самолёта из аэропорта Новосибирска», — сообщили в справочной службе «Рощино» «Нашему городу».
Фото: онлайн-табло

Почти на 30 минут задержится самолёт Utair следующий в Тюмень из Красноселькупа. Самолет Боинг 737 Норильск — Тюмень прилетит в «Рощино» в 20:15. Задержка составит почти 3 часа. По данным «Нашего города», авиакомпания скорректировала время вылета лайнера.

Рейс Тюмень — Самара вылетит из тюменского аэропорта в 21:15. Задержка связанна с поздним прибытием самолёта Боинг 737 № 909.

Прибытие трех рейсов задерживается в тюменском аэропорту
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Ранее «Наш город» сообщал, что 4 сентября в областной столице задерживалось прибытие самолётов из Сочи, Новосибирска и Красноселькупа.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорты
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