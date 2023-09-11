Сразу четыре рейса задерживаются в тюменском аэропорту

Почти на 30 минут задержится самолёт Utair следующий в Тюмень из Красноселькупа. Самолет Боинг 737 Норильск — Тюмень прилетит в «Рощино» в 20:15. Задержка составит почти 3 часа. По данным «Нашего города», авиакомпания скорректировала время вылета лайнера.