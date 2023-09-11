Сразу четыре рейса задерживаются в тюменском аэропорту

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По данным онлйна-табло аэропорта «Рощино», лайнер Embraer-170 рейса №5351 прибудет в Тюмень в 16:28. Задержка составит почти 1,5 часа.
«Это связанно с поздним вылетом самолёта из аэропорта Новосибирска», — сообщили в справочной службе «Рощино» «Нашему городу».
Почти на 30 минут задержится самолёт Utair следующий в Тюмень из Красноселькупа. Самолет Боинг 737 Норильск — Тюмень прилетит в «Рощино» в 20:15. Задержка составит почти 3 часа. По данным «Нашего города», авиакомпания скорректировала время вылета лайнера.
Рейс Тюмень — Самара вылетит из тюменского аэропорта в 21:15. Задержка связанна с поздним прибытием самолёта Боинг 737 № 909.
Ранее «Наш город» сообщал, что 4 сентября в областной столице задерживалось прибытие самолётов из Сочи, Новосибирска и Красноселькупа.