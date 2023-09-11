nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:45

Published 11 сентября, 11:45

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

РЖД совместно с Минвостокразвития займутся реализацией проектов на Дальнем Востоке

РЖД совместно с Минвостокразвития займутся реализацией проектов на Дальнем Востоке

11 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
На полях Восточного экономического форума — 2023 было заключено соглашение между ОАО «РЖД» и Минвостокразвития России о сотрудничестве при реализации совместных социальных проектов.

Документ подписали заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов и замглавы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Договоренность предполагает совместное достижение целей и задач, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Дальневосточного региона до 2024 года, а также на перспективу до 2035 года. В частности, речь идет о взаимодействии при решении вопросов подготовки квалифицированных кадров рабочих специальностей, а также служащих, специалистов среднего звена и выпускников профессиональных образовательных учреждений в регионах Дальнего Востока.

При поддержке РЖД будут реализовываться образовательные программы и проводиться мероприятия по профориентации для школьников. Помимо этого, планируется развитие дополнительного образования для детей с использованием детских железных дорог.

Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Сегодня, 05:59
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57