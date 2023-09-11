РЭО: На Дальнем Востоке заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО

Российский экологический оператор выступает ключевым финансирующим партнером. Администрация РЭО заявила о готовности профинансировать до 95% затрат по проектам строительства инфраструктуры обращения с ТКО, несмотря на повышение ставки до 12%. Гендиректор РЭО рассказал, что существует соглашение на уровне правительства о том, что приоритет в финансировании получает тот, кто первым входит в инвестиционную фазу проекта.