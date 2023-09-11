РЭО: На Дальнем Востоке заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Буцаев сообщил, что в рамках ВЭФ-2023 было заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО. Все 11 регионов ДФО подписали дорожные карты, что является важным шагом к сотрудничеству в этой области. Общий объем инвестиций по этим проектам превышает 30 млрд рублей, пишет vostokmedia.com.
Российский экологический оператор выступает ключевым финансирующим партнером. Администрация РЭО заявила о готовности профинансировать до 95% затрат по проектам строительства инфраструктуры обращения с ТКО, несмотря на повышение ставки до 12%. Гендиректор РЭО рассказал, что существует соглашение на уровне правительства о том, что приоритет в финансировании получает тот, кто первым входит в инвестиционную фазу проекта.
В контексте сотрудничества в сфере обращения с ТКО была отмечена последовательная позиция губернатора Магаданской области. Работы в этом регионе продолжаются активно. В Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) инвестиционная фаза проектов начнется в 2024 году, в Якутии со следующего года тоже стартует строительство.